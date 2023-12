Miriam Leone: è nato il piccolo Orlando

Gossip TV

Miriam Leone ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dal legame con il marito Paolo Carullo. Il piccolo Orlando ha reso entusiasti i genitori. Tutti i dettagli.

L'annuncio arriva direttamente da Miriam Leone, sul suo profilo Instagram, su cui ha raccontato la gravidanza con foto e messaggi spiritosi e molto apprezzati dai suoi 1,7 milioni di follower. Infatti "è nato il 29 dicembre il nostro bambino Orlando Leone Carullo... Amore infinito... grazie alla via, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia", poi molti altri ringraziamenti e la chiusura che farà più piacere a tutti, anche se scontata, "siamo felicissimi". A corredo​, una foto tenerissima della manina del piccolo Orlando.

Non sono mancati gli incoraggiamenti e i messaggi pieni di gioia di tante amiche e amici, anche eccellenti, da Elena Sofia Ricci a Giorgia (con un bel "evviva voi"), da Paolo Genovese a Laura Chiatti, passando per Emma Marrone, gli abbracci di Mara Venier e la dedica di Laura Pausini, "inizia una meravigliosa vita in tre".

Miriam Leone è ancora in qualche cinema nella sua ultima interpretazione, il terzo capitolo della saga di Diabolik, e sulla piattaforma Disney+ con la serie I leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese.