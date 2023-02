Cristina Scuccia sbarca su TikTok: postato il primo video sul suo nuovo profilo social

Gossip TV

L'ex Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia ha deciso di dedicarsi al mondo dei social, aprendo un profilo su TikTok e postando il suo primo video. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia ha abbandonato il velo da qualche anno, in seguito all'esperienza di The Voice e ora, dopo essere stata ospire di Silvia Toffanin a Verissimo, in cui ha raccontato la sua esperienza, ha deciso anche di lanciarsi sui social e aprire un profilo TikTok.

Cristina Scuccia diventa influencere? Il primo video su TikTok dell'ex Suor Cristina

Dopo una breve parentesi di successo raggiunta grazie alla vittoria di The Voice, Cristina Scuccia ha raccontato che la vita nel convento era diventata per lei molto difficile e si sentiva a volte soffocare, perciò, aveva preso coscienza che il suo posto era fuori dal convento e che avrebbe voluto smettere di indossare l'abito da suora.

Da questa consapevolezza è arrivata la decisione di andare a vivere in Spagna, dove è diventata cameriera, ha iniziato diverse nuove esperienzre e si è rifatta una vita. Oggi, la 34enne è pronta però a compiere un ulteriore passo in avanti: ha, infatti, deciso di lanciarsi su TikTok e di aprirsi un profilo da cui poter intraprendere la vita da influencer. Infatti, l'ex Suor Cristina ha pubblicato un video in cui esordiva con un "Siete pronti a seguirmi?" pieno di entusiasmo. Il suo primo video le è già valso un enorme numero di follower: in pochi giorni non solo i pochi contenuti pubblicati sono diventati virali, ma il suo profilo ha già raggiunto i 42mila followers.

Nel primo video ha esordito, presentandosi:

"Benvenuti nel mio profilo, io sono Cristina e c'è stato un cambiamento importante nella mia vita. Io sono più carica di prima e questo sarà il nostro spazio dove potremo raccontarci, dove condividerò la mia storia, le mie passioni e tutto ciò che amo. Ci vediamo presto."

La giovane influencer, tuttavia, ha già chiarito che non si sente davvero tale e che non vuole essere un esempio, ma che il suo desiderio è condividere con tutti la sua storia, perché possa aiutare ed essere d'ispirazione, per normalizzare che a volte la vita può cambiare da un momento all'altro e lei ne è davvero la prova.