Clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer, Striscia la Notizia scova un Video inaspettato!

Striscia la Notizia torna con un nuovo clamoroso fuorionda. Questa volta si tratti di Bianca Berlinguer e della nuova trasmissione di Mediaset, Prima di Domani.

Il Tg satirico di Antonio Ricci ha colpito ancora. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda su Canale 5, è stato trasmesso un clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer, decisamente furiosa con gli autori del suo nuovo programma Prima di Domani. Ecco cosa è successo e le accese parole della giornalista.

Striscia la Notizia, il fuorionda di Bianca Berlinguer: Cosa è successo?

Nuovo colpaccio per Striscia la Notizia. Nel corso dell’ultima puntata del Tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5, i presentatori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno presentato un servizio che riguarda un clamoroso fuorionda di una delle nuove presentatrici di punta di Mediaset. Stiamo parlando Bianca Berlinguer, ripresa durante la nuova trasmissione affidatale dal Biscione, Prima di Domani, mentre perde totalmente la pazienza a causa della scarsa qualità dei servizi che è stata costretta a presentare al pubblico.

“I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena tutti, non c’era un pezzo decente. Questi i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando. E che me frega!”.

Queste le parole della Berlinguer, furiosa con i suoi autori perché trova che non vi sia stata alcuna sorta di impegno nell’offrire servizi di alto profilo, minacciando di lasciare per sempre la trasmissione entro tre giorni, se le cose non miglioreranno. Bianca ha dimostrato con questo fuorionda di tenere moltissimo alla qualità dell’informazione che veicola con i suoi format, e questo è stato molto apprezzato dal pubblico di Mediaset, che sui social ha commentato con ironia e leggerezza il fuorionda.

La giornalista ha deciso di lasciare la Rai, ammettendo di aver avuto alcune divergenze con i vertici di Viale Mazzini e con la nuova politica della rete, per approdare sulle reti di Berlusconi con la trasmissione È sempre carta bianca, piccola variazione di quella che già conduceva sulla tv pubblica, in onda su Rete 4. Sembra che, secondo Dagospia, la giornalista abbia preso questa decisione anche a fronte del ricco forfait offertole, ovvero la bellezza di 600mila euro.