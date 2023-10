Chiara Nasti si sfoga sui social: "Le belle ragazze sono sempre massacrate sui social, mentre quelle meno belle"

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti ha deciso di condividere un suo pensiero sulla bellezza su Instagram. Ecco cosa ha rivelato.

Chiara Nasti è tornata sui social, scatenando una nuova polemica sul web e attirandosi nuove critiche da parte dei suoi haters. Sui social, infatti, la mogliedi Mattia Zaccagni ha condiviso alcuni pensieri sul tema della bellezza e degli attacchi su Instagram, chiedendo anche il parere dei followers.

Chiara Nasti sul web: "Perché le belle ragazze sono attaccate?"

Su Instagram, l'influencer napoletana ha condiviso un suo pensiero sul perché le belle ragazze vengono spesso attaccate sui social e ha chiesto una spiegazione sull'accanimento che spesso ha percepito anche nei suoi confronti:

"Potete togliermi la curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ammazzate? C'è proprio un accanimento: "Bella perché rifatta". Invece, sotto la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella...non voglio essere cattiva, ma ci sono obiettivamente persone con cui madre natura è stata molto più generosa, questo lo sappiamo, non penso che dobbiamo girarci intorno...vedo una cattiveria. Cioè veramente, vi rendete conto che sono sempre persone? Inutile girarci intorno. Poi vedi foto di ragazze un po' così, in cui sono belle, brave, hanno una personalità enorme, una essenza bellissima e sono le persone migliori del mondo. Però quelle belle esteticamente sono mirate e massacrate. Perché? Voglio capire. Sono curiosa di saperlo. Quando vado a leggere le cattiverie che mi scrivono penso 'guarda quanto è gelosa questa persona'. Però metto anche in dubbio quella cosa: è una cosa che mi interessa sapere, il reale motivo. Magari c'è anche qualcuno che riesce a darmi una spiegazione a riguardo. Sono veramente curiosa. Magari veramente hanno ragione loro"

Le sue parole hanno provocato una vera bufera di commenti negativi, con diversi utenti che hanno affermato che Chiara Nasti ha volutamente umiliato diverse donne con le sue dichiarazioni, altri hanno aggiunto che le cose che ha detto non solo altro che "cretinate, ma non ha mai espresso nulla di intelligente". Mentre altri utenti si sono detti dispiaciuti per le critiche che riceve ogni giorno, ma che l'atteggiamento che ha è ciò che attira molte volte le critiche dagli haters.