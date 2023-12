Chiara Nasti, scivolone omofobo paralizza Instagram: cosa è successo?

Gossip TV

Chiara Nasti, anche a Natale, riesce a tenere calamitata l’attenzione di Instagram sui suoi commenti decisamente inopportuni.

Chiara Nasti ha festeggiato il suo Natale in famiglia, mostrando sui social momenti preziosi con il marito Mattia Zaccagni e il figlio Thiago, ma anche costosi regali come il modello super lusso di Chanel rosso fuoco. Attaccata per il suo voler ostentare, Chiara ha replicato alla polemica sterile creandone una assurda con una sequela di scivoloni omofobi, che le sono costati insulti su Instagram.

Chiara Nasti attaccata sul web, la gaffe è clamorosa

Non è un mistero che tra le influencer più criticare di Instagram svetti il nome di Chiara Nasti. Certo c’è chi la critica per la sua estetica o per il suo amore per la moda, risultando una critica sterile e banale dato che la partenopea lavora proprio con la sua immagine e come testimonial di oggetti di lusso, ma c’è anche da dire che Nasti si impegna a mettere su difese impensabili che si trasformano in scivoloni imperdonabili. È questo il caso della polemica nata poche ore fa proprio sui social, quando Chiara ha mostrato fiera una borsa decisamente lussuosa e costosa di Chanel, e alcuni utenti le hanno fatto notare quanto ami ostentare il suo status, risultando anche volgare ed eccessiva.

Chiara non ha saputo sfruttare la situazione a proprio vantaggio, mettendo in luce il fatto che il suo amore per il lusso va a braccetto con il suo lavoro di imprenditrice digitale, e si è inerpicata piuttosto in commenti assurdi. Nasti, infatti, ha puntato il dito contro gli uomini che parlano delle sue borse, facendo intendere che un vero uomo non dovrebbe conoscere le marche più famose del mondo della moda - per quale misterioso scientifico motivo non sapremo mai - e che chi lo fa è segretamente omosessuale e represso.

“Comunque la spiegazione l’ho trovata e sempre saputa. Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l’abbiamo ancora capito? Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual’è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me. Che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze. Si vede dalle vostre facce che siete angosciati e provate senso verso le donne con questi commenti”, ha dichiarato Chiara, sottolineando poi che se scoprisse che il marito sapesse cosa è una Chanel, lo lascerebbe. Inutile dire che tutti si sono sbizzarriti nell’attaccarla, questa volta veramente sparando sulla croce rossa. Voi cosa ne pensate di queste esternazioni dell’influencer?