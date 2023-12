Belen Rodriguez, guerra ad Antonino Spinalbese: "Adesso basta! Ci vediamo in tribunale, vai a lavorare!"

Gossip TV

Botta e risposta velenosi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è guerra.

Alla replica di Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha deciso di ribattere con una Ig Stories durissima in cui ha fatto presente che lo rivedrà in tribunale.

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese: "Le minacce sono molto gravi ed hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme"

In mattinata c'è stato un attacco feroce della Rodriguez contro Spinalbese e la assenza come figura paterna nei confronti della loro figlia Luna Marì alla quale Spinalbese ha risposto accusandola di dire bugie. E' arrivata dunque un'altra dichiarazione velenosissima di Belen che ha dato appuntamento all'ex compagno in tribunale, invitandolo anche ad andare a lavorare.

"Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole. Forse anche fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno. Prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura. Certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi ed hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme. Perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti. Perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale. Saluti."

Belen ha poi aggiunto:

"Adesso basta.Troppa importanza. L’ho fatto perché non permetto a nessuno più di mandarmi sotto terra. Adesso torna al tuo posto."