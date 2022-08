Chiara Nasti sbotta su Instagram contro chi parla del suo peso in gravidanza!

Gossip TV

Non c’è pace per Chiara Nasti, coinvolta in un nuovo sfogo sui social.

Chiara Nasti è incinta, giunta al sesto mese di gravidanza con tanta serenità nonostante alcune critiche amare e non poche polemiche per questo lieto annuncio. Quando alcune utenti le fanno notare nuovamente quanto abbia sbagliato a parlare di peso accumulato con la gravidanza, Chiara sbotta su Instagram.

Chiara Nasti ancora al centro delle polemiche

Chiara Nasti ha annunciato la gravidanza, innamorata del compagno Mattia Zaccagni che le ha chiesto di diventare sua moglie con una romantica proposta di nozze. L’influencer partenopea, felice come non mai in attesa del suo primogenito, è finita più volte al centro delle polemiche per alcune affermazioni sibilline sulla gravidanza, compresa quella sul peso che si dovrebbe o meno accumulare.

Proprio a tale proposito, alcune utenti di Instagram le hanno fatto notare per l’ennesima volta quanto sia stata maleducata e poco gentile nei confronti delle donne, non mettendosi nei panni di chi pur stando attendo prende tanti kg in gravidanza per malattie o cause esterne. Qualcuno, inoltre, le ha fatto notare che anche il suo bellissimo fisico sta cambiando e Nasti non ci ha visto più, sbottando così:

“Ma poi non è un vostro problema se la gente in gravidanza vuole allenarsi o curarsi…mi arrivano messaggi come “ma dai, goditi la tua gravidanza” come se non lo facessi…quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai… ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente, soprattutto che consiglierei a chiunque! Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg a differenza di come molta gente mi ha dipinta solo perché faceva comodo. A me non frega niente di nessuno se non delle persone che amo, al massimo mi lascio ispirare dalle brave persone non da quelle che fanno vedere qualche smagliatura per farci compiacere. Detto ciò il mio bambino sta benissimo, quindi inutile che mi scrivete cose inutili perché sento pareri di professionisti prima. Non faccio le cose a caso”.