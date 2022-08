Chiara Nasti si sposa: arriva la proposta di nozze super romantica! (VIDEO)

Gossip TV

Mattia Zaccagni ha chiesto a Chiara Nasti di diventare sua moglie con una proposta romantica e inaspettata.

Chiara Nasti convolerà a nozze con il compagno Mattia Zaccagni. L’influencer partenopea, che con l’annuncio della sua prima gravidanza ha creato una serie di polemiche su Instagram, ha postato pochissime ore fa il video della proposta di matrimonio di Zaccagni, che l’ha sorpresa con un anello veramente imponente. Ecco la reazione di Chiara e il video apparso sui social.

Chiara Nasti convola a nozze con Mattia Zaccagni

Pochi mesi fa Chiara Nasti ha annunciato al popolo di Instagram di essere in attesa del suo primo figlio, rivelando poi con un party per il gender reveal decisamente discusso, di essere incinta di un maschietto. Mattia Zaccagni si è mostrato sempre molto partecipe, felice all’idea di diventare padre e di condividere questa avventura con Chiara, della quale sembra veramente molto innamorato. L’influencer partenopea, parlando della sua gravidanza, ha creato molte polemiche a partire da quella del peso preso durante la gestazione, per poi finire nel mirino dei tifosi che hanno visto il pretesto per insultare Zaccagni attraverso la sua compagna, mostrandosi così decisamente poco sportivi.

Nelle ultime ore, tuttavia, le polemiche sono state completamente allontanate da questa giovane coppia, dopo la pubblicazione di un video da parte di Chiara. Nel video si vede la partenopea a cena con il compagno Mattia il quale, improvvisamente, si alza dalla sedia e si inginocchia, tirando fuori dalla tasca una scatolina contenete un anello da capogiro.

Chiara, emozionantissima, si è inginocchiata vicino al suo futuro sposo e ha detto sì tra le lacrime per la commozione. “Lo voglio! Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha commentato Nasti piena di gioia. Ora non resta che attendere i dettagli sulla cerimonia di nozze, che si prevede sarà decisamente fuori dal comune.