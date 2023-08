Chiara Nasti sbotta piccata alle critiche per il suo ruolo di mamma: "Questi consigli non richiesti..."

Gossip TV

Chiara Nasti è di nuovo finita al centro delle polemiche: ecco cosa ha risposto a chi critica il suo essere madre.

L'influencer Chiara Nasti non è certo nuova a critiche e offese da parte del popolo del web: non solo la sua vita in generale, ma anche il suo ruolo di mamma del piccolo Thiago, nato lo scorso novembre dall'amore con il marito Mattia Zaccagni, sono spesso posti sotto una lente di ingrandimento e giudicati in maniera piuttosto severa. Ma l'influencer non è certo persona da non rispondere a tono e sono diventate piuttosto famose alcune risposte che ha rivolto alle sue haters.

Chiara Nasti sbotta sui social contro le haters: "Questi consigli non richiesti..."

Di recente, Chiara Nasti è convolata a nozze con il compagno Mattia Zaccagni con una sontuosa cerimonia e un ricevimento di lusso nella Capitale. l'influencer napoletana ha condiviso con i fan tutti i momenti più importanti dell'evento, compresa la scelta di volare in luna di miele negli Usa per due settimane in solitaria con il marito, senza il loro piccolo.

Ma, oltre che per l'assenza del bambino durante la sua luna di miele, i followers hanno spesso accusato Nasti di esporre eccessivamente Thiago sui social, trattandolo come un bambolotto. L'influencer, tuttavia, non ha mai lasciato correre e ha risposto sempre per le rime alle critiche ricevute. L'ultima offesa riguardava la decisione di far giocare Thiago nel girello, come ha mostrato sui social l'influencer. Stanca di essere offesa, Chiara Nasti ha sbottato sui social con un messaggio eloquente:

"Questi consigli che ogni volta volete dare 'no, il girello no' e quello 'no', e questo c**** 'no'. Crescete i vostri figli a modo e piacimento vostro. Che qui a noi non ci frega niente perché ricordatevelo sempre ogni mamma fa come vuole (e poi sono consigli non richiesti). Le stesse che quando i loro figli cresceranno non gli permetteranno niente e dovranno nascondere tutto. E da povere illuse diranno che sono i più belli, intelligenti e bravi"