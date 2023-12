Chiara Nasti sbarca su Threads ed è di nuovo bersaglio degli haters: "Mi odiano anche qui!"

Gossip TV

Chiara Nasti è sbarcata su Threads, il nuovo social che sta spopolando nell'ultimo periodo, ma a quanto pare anche lì scatena polemiche!

Chiara Nasti è di nuovo al centro di una polemica: questa volta, però, non sui tradizionali canali social che conosciamo, ma sul nuovo arrivato Threads. A quanto pare, l'influencer napoletana ha pensato bene di iscriversi sul nuovo social e gli haters non le hanno risparmiato critiche neppure qui!

Chiara Nasti, anche su Threads gli haters non le risparmiano critiche!

Dopo aver conquistato Instagram con il suo folto numero di followers, Chiara Nasti ha deciso di cavalcare la nuova moda del momento e iscriversi a Threads, nuovo social che unisce alcune delle funzionalità di X e di Instagram insieme. Tuttavia, sembra che un commento pubblicato dall'influencer partenopea abbia già scatenato l'odio degli haters, che non hanno certo perso tempo ad attaccarla!

A rivelarlo è stata la stessa Nasti, che con i suoi modi di fare ha fatto nuovamente discutere. Infatti, appena sbarcata su Threads, la moglie di Mattia Zaccagni ha pensato bene di dire la sua sui diversi commenti che leggeva sul nuovo social e ha pesantemente criticato la vanità di alcuni iscritti. Con un commento ha affermato quanto segue:

"Vedo gente che se la tira manco fosse me, umiltà please!"

A questo suo esordio hanno risposto in massa i diversi leoni da tastiera che non perdono certo occasione di criticare l'influencer per le sue uscite molto poco diplomatiche. E, infatti, il commento è stato sommerso da una valanga di insulti e Chiara Nasti non si è mostrata sorpresa allo scoprire che i suoi affezionati haters l'hanno seguita persino sul nuovo Threads. Infatti, ha così commentato la bufera che le è stata scatenata contro:

"Che bello scoprire che anche qui mi odiano. Adoro!"