Chiara Nasti al centro della bufera: "Ho chi fa le lavatrici per me, perché dovrei imparare?"

Chiara Nasti si rende ancora una volta protagonista di una polemica, nata da alcune sue affermazioni dovute alla faccende di casa. Ecco cosa è successo!

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una polemica social, a causa di alcune sue affermazioni. L'influencer napoletana, infatti, ha comunicato sui social alcuni pensieri in merito a degli insulti ricevuti e nel difendersi ha peggiorato la situazione, generando una nuova bufera contro la sua persona.

Chiara Nasti, la bufera social dopo le sue parole: "Quali lavatrici? Ho chi le fa per me"

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Nasti ha comunicato ai suoi fan alcuni aggiornamenti sulla sua vita da madre e casalinga, oltre che influencer. Nasti ha affermato di non essere molto portata per le faccende domestiche, ma che c'è chi se ne occupa al posto suo. Nel box domande che ha aperto per permettere ai fan di rivolgerle dei quesiti non sono mancate le frecciatine e i consigli non richiesti, come chi le ha scritto:

"Impara a fare la lavatrice"

La moglie di Mattia Zaccagni ha deciso di sfruttare questo commento per dare una risposta delle sue, scatenando una vera e propria bufera social. In risposta a questo consiglio, infatti, Chiara Nasti ha commentato così:

"Non mi è mai piaciuto farle, non le ho mai fatte in vita mia, proprio in generale, le faccende domestiche. Figurati addirittura la lavatrice, che siamo allo step superiore. Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non farle e ho chi lo fa per me, perché devo imparare?"

In molti hanno criticato questo suo atteggiamento, definenedolo da classista e da viziata e la situazione non è migliorata quando l'influencer napoletana ha affermato di non saper usare neppure la lavastoviglie. Sui social si sono scatenati i commenti e gli insulti, come spesso accade con ogni affermazione di Chiara Nasti.