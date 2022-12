Chiara Nasti, polemica sui social per il costoso pupazzo del piccolo Thiago

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti è tornata sulla bocca di tutti, questa volta per il costosissimo giocattolo che ha ricevuto il piccolo Thiago. Scopriamo insieme quanto cosa e cos'è successo.

Natale costosissimo per il piccolo Thiago, il primogenito dell'influencer Chiara Nasti e del calciatore Mattia Zaccagni. Infatti, il piccolo ha ricevuto un regalo per queste feste che ha sollevato un polverone di critiche.

Chiara Nasti e l'orsacchiotto Fendi per il piccolo Thiago

Chiara Nasti fa parlare spesso di sé: anche durante la gravidanza non sono mancate le polemiche, come il commento classista contro un utente anonimo sul web, così come, una volta diventata mamma, l'influencere si è attirata l'odio e le polemiche per ogni singola decisione presa verso il suo bambino. Quando ha deciso di tatuarsi il nome del piccolo Thiago sul collo, in molti si sono chiesti se non provocasse problemi, dato che allattava, oppure, quando ha lasciato intendere che il piccolo dormiva con lei, ha anticipato le eventuali critiche con un "non rompete, saputelle".

Ora, a far discutere è il costoso regalo di Natale che il primogenito dell'influencer ha ricevuto: si tratta di un orsacchiotto targato Fendi, dal costo effettivamente esorbitante. L'influencer l'ha mostrato in una storia su Instagram e neanche il tempo di pubblicarla, che sono fioccate le polemiche. A quanto pare, il peluches è uno dei preferiti del piccolo, tanto che Chiara Nasti ha commentato con un "a Thiago questo pupazzo piace tantisismo".

Ebbene, il costo del pupazzo è di 620 euro, una cifra che in molti hanno trovato esagerata e che ha portato molti a commentare negativamente che l'influencer lo mostrasse sui social. Al momento, però, Chiara Nasti non ha ancora replicato.