Chiara Nasti, polemica per le sue dichiarazioni: "Mangio quanto voglio e non ingrasso..."

Bufera su Chiara Nasti per alcune dichiarazioni sulla sua forma fisica post gravidanza. Ecco cosa è successo!

Chiara Nasti, la nota influencer napoletana, non è certo nuova a polemiche di ogni sorta: sul web sono note molte delle risposte che riserva a followers troppo aggressivi e giudicanti nei suoi confronti. E, l'ultima bufera in cui si è trovata coinvolta riguarda alcune sue dichiarazioni in merito alla sua forma fisica post gravidanza.

Chiara Nasti scatena una polemica a causa di alcune dichiarazioni sulla sua forma fisica

A novembre, Chiara Nasti è diventata mamma per la prima volta del piccolo Thiago, nato dalla relazione con il calciatore Mattia Zaccagni. Con il compagno è convolata a nozze lo scorso 20 giugno, con una sontuosa cerimonia a cui è seguito un altrettanto opulento ricevimento in una bellissima villa con vista sulla Capitale.

L'influencer è stata spesso criticata, nell'ultimo periodo, per il modo in cui si rapporta al figlio Thiago: tra chi l'accusa di sfruttarne l'immagine sui social per ottenere followers e chi ritiene che lo usi come un bambolotto, Chiara Nasti ha avuto il suo bel da fare nel rispondere alle varie critiche. Le ultime polemiche sono nate a causa di alcune sue dichiarazioni sulla sua forma fisica dopo la gravidanza. L'influencer, infatti, ha rivelato che da dopo il parto ha perso rapidamente i chili presi nei nove mesi di gestazione:

"Mangio quanto voglio e non prendo chili, sono più magra ora che prima della gravidanza"

L'eccessiva attenzione posta sul suo aspetto fisico ha infastidito i fan che si sono affrettati a risponderle a tono. Già nei mesi scorsi, alcune sue parole rivolte a delle neomamme invidiose della facilità con cui aveva perso i chili accumulati avevano scatenato un putiferio e ora non sembra che la situazione sia molto migliorata. Tuttavia, Chiara Nasti ha voluto precisare che tornare alla sua forma fisica precedente ha richiesto impegno e costante allenamento ,ripreso a pochi mesi dal parto.