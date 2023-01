Chiara Nasti, pioggia di critiche per il suo "primo compleanno da mamma"

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti ha compiuto gli anni il 22 gennaio e ha organizzato una festa per celebrare con tutti gli amici più cari. Ma, come sempre quando si tratta di lei, non potevano mancare le polemiche. Ecco cos'è successo.

L'influencer Chiara Nasti è finita di nuovo al centro delle polemiche, a causa della sua festa di compleanno. La napoletana è nata il 22 gennaio e ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni con una bellissima festa, un'occasione ancora più speciale perché è anche il suo primo compleanno da mamma.

Chiara Nasti, bufera di commenti negativi per la festa

I 25 anni sono una tappa importante e l'influencer napoletana Chiara Nasti ha deciso di festeggiarli, anche per celebrare i tanti bei momenti che sta vivendo, come la nascita del figlio Thiago e i preparativi delle nozze con il compagno Mattia Zaccagni. Ovviamente, come anche il baby shower per rivelare il sesso del figlio, anche questa festa è stata organizzata in grande stile, con una festa degna di lei.

L'influencer ha deciso anche di pubblicare alcuni scatti sui social, con tanto di dedica a sé stessa, scatenando però diverse critiche:

"E sono 25 anni, vissuti sempre con emozione e non tradendo mai me stessa. Il resoconto a oggi ha superato le mie aspettative, il primo compleanno da mamma e non potrei esserne più fiera. Cambiano le priorità, le attenzioni e la quotidianità, dedicata totalmente al mio cucciolo. Ogni traguardo sarà per lui, ogni successo lo raggiungerò per te. Mi hai dato la forza, amore, riempiendomi di gioia. Quindi, auguri a me e a tutte le cose belle che ci aspettano."

Una dedica che gli haters non hanno potuto non commentare, vista l'evidente autocelebrazione dell'influencer e così sono fioccati commenti del tipo: "Tuo figlio starà già pensando ma che c**** ci faccio io in mezzo a questi due?" o, ancora "25 anni?Pensavo ne avessi 35!".