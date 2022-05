Chiara Nasti rivela il sesso del figlio: la reazione del compagno Mattia Zaccagni

Gossip TV

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni al settimo cielo, il gender reveal all’Olimpico.

Chiara Nasti è in dolce attesa e non potrebbe essere più raggiante. L’influencer partenopea, insieme al compagno Mattia Zaccagni e alle persone care, ha organizzato un trionfale party per la rivelazione del sesso del suo bebè, postando poi tutti i momenti più emozionati su Instagram.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni rivelano il sesso del primogenito

Contestata, al centro di mille polemiche eppure con un seguito spaventoso su Instagram, Chiara Nasti sta vivendo un momento bellissimo dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. L’influencer partenopea ha annunciato la gravidanza, felice di poter condividere con i suoi fan la lieta notizia, e ammettendo di essere in attesa di conoscere il sesso del suo bebè. Mentre il compagno Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, ha confidato di preferire un maschio, Nasti ha svelato che essere in attesa di una bambina le avrebbe scaldato il cuore. Tra una predizione e l’altra, Chiara e Mattia hanno organizzato un party per il gender reveal allo stadio Olimpico a Roma, dove il calciatore gioca in casa.

Alla festa erano presenti i parenti e gli amici più intimi della coppia, che ha voluto condividere questo magico momento anche sui social. A quanto sembra, Chiara e Mattia sono in attesa di un maschietto e la gioia di Zaccagni è incontenibile, come dimostrano le prove fotografiche che lo ritraggono particolarmente commosso alla notizia. Auguri a questa giovane coppia che si appresta a diventare genitori per la prima volta, e ora via al toto-nomi per il nascituro. C’è chi scommette in un nome originale e chi, invece, conoscendo quando Nasti sia legata alla sua terra ipotizza un nome ben più tradizionale.