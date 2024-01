Chiara Nasti, nuove controverse affermazioni sulla Gravidanza: è polemica

Gossip TV

Chiara Nasti non sembra voler evitare nuove polemiche, tantomeno ora che è incinta del suo secondo figlio. Ecco le ultime frasi della partenopea che hanno fatto storcere il naso agli utenti.

Chiara Nasti è in dolce attesa del suo secondogenito, del quale ancora non conosce il sesso e attende di scoprirlo attraverso un party del gender reveal, che un po’ tutti attendiamo visto il precedente. L’influencer partenopea continua a dispensare perle sulla gravidanza senza alcuna base scientifica e, dopo aver affermato di magiare anche cibi crudi in quanto non è una “madre esaurita”, ora tocca allo sport in gravidanza. Ecco cosa ha detto Nasti su Instagram.

Chiara Nasti, ennesimo scivolone social: cosa è successo

A pochi mesi dalla nascita del primo genito Thiago, Chiara Nasti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondo genito, notizia confermata pubblicamente dal marito Mattia Zaccagni che ha svelato la gravidanza durante un match di Serie A. L’influencer partenopea è al settimo cielo ma ha ammesso di aver vissuto malissimo i primi mesi, avendo tantissima nausea e molti intimo fastidiosi tipici della gravidanza, tanto da essere in dubbio sul voler ancora avere altri figli. Nel frattempo, il pubblico di Instagram ha ripreso a mettere sotto torchio Chiara con insistenti domande su come sta vivendo la dolce attesa, spesso muovendo critiche assurde.

Lei, tuttavia, non sembra aver imparato nulla dall’esperienza precedente e si è lasciata andare ad affermazioni forti, prive di qualsivoglia base scientifica, dando alle madri delle “esaurite” per non mangiare cibi crudi, fatto sconsigliato da qualsiasi organizzazione medica mondiale in quanto potrebbe portare a gravi danni al feto. Dopo queste parole, Chiara ha ammesso di volersi allenare e fare sport in gravidanza, trovando la critica - questa volta ingiustificata - di chi le ha consigliato di accettare il cambiamento del proprio corpo ed essere meno superficiale.

“Io non ho capito perché la gente se la prende così tanto quando le persone di allenano in gravidanza? Se faccio esercizi mirati che fanno bene a me e al mio bambino a voi cosa importa? Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene. “Il tuo fisico non tornerà più come prima”, ma magari il vostro di sfascerà sempre di più. Ma quel è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fata, gli altri sono come voi”.

Questa la replica di Chiara che, sebbene avesse ogni diritto di difendere la sua scelta in quanto lo sport, se ben fatto, è sempre salutare in condizioni di gravidanza favorevoli, è riuscita un’altra volta a spostare l’attenzione del contenuto alla forma. Dare alle altre madri delle fuori forma, “sfasciate” e invidiose, non è stato apprezzato da nessuno ed è montana, nuovamente, la polemica.