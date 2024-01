Chiara Nasti, nuova bufera sulle abitudini in gravidanza: "Non sono come quelle madri esaurite"

Gossip TV

Ancora una volta, l'influencer Chiara Nasti finisce al centro di una bufera, a causa di alcune affermazioni durante la gravidanza.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una bufera, a causa di alcune affermazioni sulle sue abitudini in gravidanza. L'influencer napoletana e il marito Mattia Zaccagni hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, dopo la nascita del piccolo Thiago nel 2022. La coppia è poi convolata a nozze lo scorso giugno e, nei prossimi mesi, diventeranno genitori per la seconda volta.

Chiara Nasti, bufera per alcune sue abitudini in gravidanza: "Non sono come certe madri esaurite"

Attraverso alcune stories su Instagram, Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan, svelando alcune sue abitudini in gravidanza che non hanno mancato di far discutere. Quando una sua fan le ha chiesto se continuerà i trattamenti ai capelli anche durante questi mesi, Nasti ha risposto senza mezzi termini di non essere come quelle donne esaurite e super attente:

"Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c'erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco mangio crudo ecc."

Queste parole hanno fatto il giro del web e hanno provocato un'accesa polemica, come spesso accade con l'influencer. Già qualche settimana fa, infatti, Nasti era stata vittima di diversi attacchi sui social che avevano coinvolto anche suo padre, il quale aveva poi difeso la figlia dalle parole velenose degli haters.