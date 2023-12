Chiara Nasti, nella foto di Natale pubblicata anche un "avvertimento" per i ladri: "Fareste meglio a..."

Gossip TV

Chiara Nasti ha pubblicato una foto su Instagram: contiene anche un avvertimento verso i ladri in vista del Natale?

Ancora una volta Chiara Nasti è protagonista di una polemica: dopo lo spiacevole episodio del furto di gioielli di cui lei e il marito Mattia Zaccagni sono stati vittime, l'influencer ha postato sui social una foto che ha generato non pochi commenti, ma che è diventata anche un avvertimento per i futuri ladri.

Chiara Nasti, la nuova foto su Instagram è un "avvertimento" per i futuri ladri

L'influencer aveva raccontato in un'intervista di aver subito un furto qualche settimana fa: mentre la famiglia era fuori casa, alcuni malviventi si erano intrufolati nell'appartamento che Nasti condivide con il marito Mattia Zaccagni e il figlio Thiago e avevano agito indisturbati, rubando i beni presenti in casa e provocando alla famiglia un danno per oltre 50mila euro.

Dato che con l'arrivo delle Feste aumentano, spesso, i rischi di furti in casa, la nuova foto natalizia scattata da Chiara Nasti è diventata occasione per gli haters di dire la loro, accusando l'influencer di attirarsi così i malviventi in casa. Ma come spesso accada, Nasti aveva la risposta pronta e ha approfittato dei commenti negativi per lanciare un avvertimento a eventuali futuri ladri.

Nello scatto, l'influencer si è fatta fotografare di fronte al maestoso albero di Natale del suo soggiorno, completo di numerosi pacchi regalo, alcuni dall'aria anche molto costosa. Un commento di un hater ha provocato la reazione dell'influencer:

"Occhio a non mettere troppe foto, che i ladri ti entrano in casa di nuovo"

Piccata, Chiara Nasti ha commentato invece di essere pronta ad accoglierli, nel caso si fossero ripresentati:

"Se ci riprovano, li aspetta la guardia armata..."