Chiara Nasti e Mattia Zaccagni derubati: furto di gioielli per un valore di 70mila euro!

Chiara Nasti ha svelato sui social che lei e il marito Mattia Zaccagni sono stati derubati e hanno subito un danno per un valore di 70mila euro!

Nuova disavventura per Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni: la coppia è stata, infatti, derubata in casa e il valore del furto si aggira intorno ai 70mila euro! Come raccontato in un'intervista a La Repubblica, l'influencer ha subito un danno non da poco, quando per fortuna nessuno era presente in casa.

Chiara Nasti è finita, spesso, al centro di polemiche per sue affermazioni alquanto controverse e anche in questa occasione non sono mancate le critiche per quanto accaduto a lei e al calciatore Mattia Zaccagni, padre di suo figlio Thiago e diventato suo marito lo scorso giugno. Al quotidiano nazionale, l'influencer ha rivelato che il marito era da poco uscito di casa quando i ladri erano penetrati in casa e avevano portato via gioielli per un valore di 70mila euro.

Oltre ai preziosi, anche le borse Gucci e Louis Vuitton erano state prese, così come diversi effetti personali di valore, come le carte di credito di Zaccagni. Quando la famiglia è rientrata, intorno alle 19, i ladri erano già andati via e dalle indagini della polizia è emerso che erano entrati, forzando una finestra al primo piano e a causa di una disattenzione - l'allarme non inserito - erano riusciti a compiere il furto indisturbati.

Chiara Nasti ha rilasciato poi un breve commento sui scoail, in cui non ha nascosto la sua preoccupazione:

"Grazie per i messaggi, Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto, si occupeà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate. E nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per la controllare la zona. Nell'abitazione è una cosa schifosa, non lo auguro a nessuno"