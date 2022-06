Chiara Nasti non ci sta: ''Per la gravidanza non ho preso un chilo, voi svaccate''

Gossip TV

Chiara Nasti asserisce di non aver preso neppure un chilo durante la gravidanza e, quando una fan mette in dubbio la sua versione dei fatti, replica con parole durissime su Instagram.

Non c’è pace per Chiara Nasti e il suo pancione. L’influencer partenopea è in dolce attesa con il compagno Mattia Zaccagni e non sembra digerire i commenti degli utenti del web sul suo fisico, lasciandosi andare all’ennesima caduta di stile.

Chiara Nasti zittisce la fan ma fa una figuraccia!

La gravidanza dovrebbe essere un momento di rilassatezza, spensieratezza, e gioia ma è difficile che lo sia realmente se si un’influencer e se godi di uno stuolo invidiabile di haters. Lo sa bene Chiara Nasti, la partenopea che è diventata imprenditrice digitale seguendo le orme della ben più celebre Ferragni, mantenendo il suo stile verace, la risposta pronta e nessun timore di commettere una gaffe pubblica. Dopo aver creato polemiche per il party del gender reveal, Nasti è tornata a parlare del magico momento che sta vivendo con il compagno Mattia Zaccagni, confidando che sebbene il suo corpo sta lentamente cambiando, la bilancia non segna neppure un chilo in più.

Confessione che ha fatto storcere il naso ad un’utente, la quale ha deciso di dire la sua sotto una delle ultime foto pubblicate da Chiara su Instagram con tanto di pancione in bella mostra. Secondo la donna sarebbe impossibile non aver preso neppure un chilo con queste nuove forme e, sebbene mettersi a giudicare il corpo di una donna incinta non sia esattamente nella top dieci delle uscite più felici della storia del social media, vero è che anche la risposta della Nasti è un vero e proprio pugno in un occhio.

"Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Il commento di Chiara, come prevedibile non è passato inosservato ed è nata l’ennesima polemica. A discolpa della giovane partenopea, tuttavia, va detto che vivere ogni giorno ricevendo migliaia di commenti che ipotizzano l’errata paternità del figlio, seguendo un odioso coro da stadio, non deve essere una passeggiata.