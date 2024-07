Chiara Nasti mamma bis: è nata la piccola Dea! L'annuncio con un tenero post sui social

Gossip TV

Chiara Nasti è diventata mamma della piccola Dea: l'nfluencer ha annunciato la nascita della piccola con un post sui social!

L'influencer Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni sono di nuovo genitori: nella giornata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, è nata la piccola Dea Nasti, secondogenita della coppia. A documentarlo i neo genitori bis con post e stories sui rispettivi social!

Dopo il piccolo Thiago, la coppia Nasti-Zaccagni ha accolto la seconda figlia, una bambina di nome Dea. Oggi, mercoledì 24 luglio, Chiara Nasti ha dato alla luce la piccola e lei e il calciatore della Lazio hanno comunicato il lieto evento sui social, postando stories e foto del parto. Zaccagni ha annunciato per primo di essere diventato padre per la seconda volta, pubblicando una tenera storia in cui ha svelato che era la nata Dea:

"Benvenuta principessa di mamma e papà"

Anche Angela Nasti, sorella minore dell'influencer e presente in sala parto, ha postato una storia in cui si mostra al fianco della sorella e la ringrazia per averla resa zia una seconda volta:

" Per sempre. Grazie per avermi fatto vivere questa grande emozione, zia per la seconda volta. Grazie vita, grazie per tutto questo. Benvenuta Dea"

E, infine, sono arrivate le parole commoventi dell'influencer per la figlia. Con un post sui social, infatti, Chiara Nasti ha annunciato la nascita di Dea e ha poi aggiunto, alla frase che ritrae lei, la piccola e il marito insieme, una tenera frase per festeggiare il suo arrivo:

"Benvenuta Dea. Sono rinata una seconda volta"

A poco più di un anno dalla nascita del primo genito Thiago, Chiara Nasti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondogenito, notizia confermata pubblicamente dal marito Mattia Zaccagni che ha svelato la gravidanza durante un match di Serie A. Il calciatore, infatti, durante un derbyLazio-Roma in Coppa Italia ha segnato un gol e l'ha dedicato al futuro nascituro, con tanto di imitazione del pancione. La notizia è stata poi confermata anche da Chiara Nasti, che ha successivamente annunciato che avrebbero avuto una bambina e che l'avrebbero chiamata Dea.

Come anche nel caso di Thiago, la gravidanza dell'influencer napoletana non ha mancato di scatenare polemiche, sia per alcuni gesti da lei commessi - vedi il calco del suo pancione pubblicato sui social - sia per le affermazioni, a volte completamente prive di filtri, a cui l'influencer si è lasciata andare. Dopo aver chiamato le future madri esaurite e averle incoraggiate a mangiare cibi crudi anche durante la gestazione, Chiara Nasti è finita al centro delle polemiche per alcuni commenti sui cambiamenti a cui va incontro il corpo femminile con la gravidanza.

A chi le ha suggerito di accettare con serenità questi cambiamenti ed essere meno superficiale, Chiara Nasti ha così risposto:

“Io non ho capito perché la gente se la prende così tanto quando le persone di allenano in gravidanza? Se faccio esercizi mirati che fanno bene a me e al mio bambino a voi cosa importa? Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene. “Il tuo fisico non tornerà più come prima”, ma magari il vostro di sfascerà sempre di più. Ma quel è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fata, gli altri sono come voi”