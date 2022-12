Chiara Nasti, lo sfogo sui social: "Pensavo che fosse più semplice occuparsi di un figlio"

Gossip TV

Diventata mamma da poche settimane, Chiara Nasti ha affrontato molte critiche e commenti negativi dagli haters e, ora, è arrivato anche il suo sfogo sui social sulle difficoltà della maternità. Ecco cosa ha detto.

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago nelle scorse settimane e alle prove della maternità ha dovuto affiancare anche le continue critiche degli haters sui social.

Chiara Nasti e le difficoltà di essere madre

Da quando è diventata mamma, per Chiara Nasti tutto il suo tempo è stato messo a disposizione del figlio avuto da Mattia Zaccagni, Thiago. L'influencer ha risposto alle domande dei suoi follower e si è sfogata perché la sua nuova condizione di madre è più impegnativa di quanto pensasse:

"Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi, non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui e poi l'allattamento mi stanca un casino."

Questa la sua risposta a una follower che le chiedeva quale fosse la sua giornata tipo da quando è diventata mamma. Con il piccolo Thiago ha evidentemente un legame molto forte, dato che il bambino dorme con lei, con buona pace degli haters che hanno visto in maniera negativa anche questa scelta.

Anche se così piccolo, Thiago è già una piccola star: infatti, è stato protagonista di un servizio fotografico in grande stile e Chiara Nasti non manca di mostrare foto del piccolo sui social appena possibile.

Pur essendo stanca, non nasconde la sua gioia nell'essere diventata mamma e sa che può contare sull'aiuto della sua famiglia in caso di bisogno: infatti, ha dichiarato che, spesso, la madre è presente in casa per aiutarla e questo le permette di non essere concentrata solo sul bambino. Poi, aggiunge una piccola frecciatina:"dipende da che mamme siete, io non riesco a staccarmi da lui".