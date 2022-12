Chiara Nasti, il servizio fotografico al figlio scatena la reazione degli haters

Gossip TV

A meno di due settimane dalla nascita del figlio, il piccolo Thiago, Chiara Nasti ha pensato di fargli un servizio fotografico in piena regola. Un gesto che ha scatenato la reazione degli haters dell'influencer. Ecco cosa è successo

A sole due settimane dalla nascita del primo figlio, Thiago, l'influencer Chiara Nasti è di nuovo al centro delle polemiche: questa volta per un servizio fotografico al figlio. Una scelta che in molti, sui social, non hanno potuto fare a meno di criticare.

Chiara Nasti, a due settimane dal parto il figlio Thiago è già protagonista di un servizio fotografico tutto per lui

Chiara Nasti è nota per essere spesso al centro di numerose polemiche e critiche: nell'ultimo periodo, poi, sono aumentate, soprattutto, con la nascita del figlio Thiago. Infatti, sul web i suoi haters la attaccano continuamente per il suo stile di vita, considerato troppo eccentrico per una neomamma. Ricordiamo, ad esempio, come si sono rivoltati i suoi followers alla notizia che sia lei che il compagno Mattia Zaccagni hanno deciso di farsi un tatuaggio che celebrasse la nascita del loro primogenito.

In particolare, molti si sono preoccupati che potesse portare problemi al bambino, ma Nasti li ha zittiti con una delle sue solite frasi. Idem, quando si è mostrata con il piccolo in braccio, nell'atto di andare a dormire e ha rivelato che spesso il bambino dorme con lei. In quel caso, in realtà, nessuno aveva ancora detto nulla, che Chiara Nasti ha stroncato sul nascere ogni critica con un: "Non rompete, saputelle".

L'ultima polemica che si è abbattuta sulla sua persona riguarda, questa volta, il servizio fotografico di cui è stato protagonista il figlio Thiago a soli pochi giorni dalla nascita. Non si è trattato di un servizio fotografico tradizionale, da comuni mortali, ma di uno in pompa magna, con tanto di set fotografico e foto artistiche, in cui il bambino era posizionato all'interno di un secchio riempito di tessuti mordbidi o in una struttura a forma di luna.

Anche questa volta, le critiche sono fioccate, soprattutto, dopo che Chiara Nasti ha pubblicato una foto del figlio sui social. In molti non hanno apprezzato che sfoggiasse il pargoletto come un trofeo, né che lo avesse già esposto al mondo social. Infatti, nei commenti sotto la foto si può leggere: "E meno male che non lo volevi far vedere, ma goditi tuo figlio e non metterlo in mostra", "Non lo vedrete mai sui social, cit." ha ironizzato ancora qualcuno, facendo riferimento a una dichiarazione dell'influencer che sembrava restia a mostrare foto del piccolo sui suoi profili social. C'è anche chi ha ipotizzato che, pubblicando le foto, l'influencer ci guadagnasse. Ma, in tutta questa negatività non sono mancati anche i commenti positivi, di chi la difendeva e ricordava che i servizi new born (per bambini appena nati) si stanno diffondendo sempre di più e che non c'era nulla di male nella decisione di Chiara Nasti.