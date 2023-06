Chiara Nasti, le prime dichiarazioni degli sposi dopo le nozze!

Gossip TV

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati con una lussuosa cerimonia il 20 giugno. Ecco le loro prime dichiarazioni dopo le nozze!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di sposarsi, martedì 20 giugno, con una sontuosa cerimonia, dopo aver celebrato il rito religioso nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa in cui si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: ecco le prime dichiarazioni della coppia!

I festeggiamenti, durati fino a tarda notte, sono proseguiti nella cornice di Villa Miani: tutto l'evento è stato documentato sui social, attraverso le stories dei diretti interessati e degli invitati alle nozze. La sposa ha effettuato tre cambi d'abito e ha anche ballato con il piccolo Thiago, il figlio avuto da Zaccagni e nato questo autunno.

Dopo i balli, la musica, il lancio del bouquet e il taglio della torta, i novelli sposi hanno anche pubblicato il primo post da sposati: una romantica foto di loro due, sorridenti e più innamorati che mai. A corredo dello scatto è stata aggiunta la seguente caption:

"Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, ti amo, amore mio"

La cerimonia si è rivelata sontuosa e in grande stile, esattamente come la proposta di matrimonio, giunta l'estate scorsa quando Nasti era ancora in dolce attesa del bambino. Dopo la nascita del piccolo, a febbraio la coppia ha celebrato un rito civile privato, come dimostrava il cambio di cognome sul profilo Instagram dell'influencer napoletana, ma i due sposi hanno deciso di celebrare in grande stile il loro amore, insieme a tutti gli amici e parenti.