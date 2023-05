Chiara Nasti, l'influencer sbotta dopo l'ennesima critica: "Chi vi dà il diritto di dire queste scemenze?"

Gossip TV

Chiara Nasti si è lasciata andare a una risposta piuttosto polemica dopo l'ennesima critica ricevuta. Ecco cosa ha detto.

Chiara Nasti è nota per le sue risposte alle critiche dei fan e degli hates e dopo l'ennesimo commento non gradito ha deciso di rispondere per le rime.

Chiara Nasti, l'influencer risponde a tono a chi la critica

Da quando è diventata mamma del piccolo Thiago, Nasti non è stata mai esente dal giudizio di haters e followers vari, ognuno dei quali ha avuto da ridire sulle sue scelte di neo mamma e sul modo in cui decideva di mostrare il figlio sui social. L'ultima critica arriva in seguito a una foto postata nelle stories del suo account Instagram.

Una foto che la ritrae allo Stadio Olimpico, a Roma, in occasione della partita Lazio-Cremonese: sembrerebbe uno scatto qualsiasi, se non fosse che a indignare i fan è stata proprio la presenza del figlio Thiago, che è nato il 16 novembre 2022 dalla relazione con il compagno e futuro sposo Mattia Zaccagni. Mamma e figlio erano allo stadio proprio per sostenere il papà del piccolo, che gioca come centrocampista della Lazio.

Le foto pubblicate sono state particolarmente criticate dagli haters, sia per la presenza del bambino allo stadio, ma anche per motivi "calcistici": dato che Chiara Nasti è originaria di Napoli, tifando Lazio, per molti avrebbe tradito la sua città. Uno degli haters si è poi spinto a commentare, tirando in ballo il piccolo, definendolo un "investimento". E, qui, Nasti è esplosa: prima ha risposto pan per focaccia al commento, poi l'ha ripostato nelle sue stories con un lungo sfogo:

"Vorrei solo riuscire a comprendere da cosa nasce l'esigenza di (pensare è lecito) esprimere pubblicamente scemenze che vi facciano sembrare infelici ma anche degli emeriti cretini. Paradossalmente capisco molto di più una donna che possa avere pensieri simili...ma "uomini" no...Sembrate donzelle in crisi adolescenziale, delle femminucce invidiose marce. Non credo neanche più al "quando il lupo non arriva all'uva dice che è acerba", no. Nei vostri casi, no, perché sono commenti da cui trapela molta invidia verso una donna. E se non uomo è invidioso di una donna, è solo perché vorrebbe essere lei. Non gliele mandiamo mica a dire, che noia questi trogloditi."