Chiara Nasti, l'account Instagram sparisce dai social e preoccupa i fan: cos'è successo?

L'account Instagram dell'influencer Chiara Nasti è sparito dai social, preoccupando i fan. Cos'è successo?

Chiara Nasti è una delle influencer più attive sui social e i followers sono abituati a essere sempre aggiornati sulla sua vita. Tuttavia, improvvisamente l'account Instagram della moglie di Mattia Zaccagni è sparito e i fan si sono chiesto preoccupati cosa sia successo. Da giorni, infatti, il contatto Instagram di Chiara Nasti risulta disattivato, ma solo pochi giorni fa l'influencer ha condiviso sui suoi profili alcune foto della vacanza al mare con il marito e il figlio Thiago.

Chiara Nasti, scomparso l'account Instagram: cos'è successo?

L'account Instagram di Chiara Nasti sembra essere sparito del tutto: l'influencer aveva condiviso fino a qualche giorno fa alcune foto e momenti del suo relax estivo con il figlio Thiago e il marito, il calciatore Mattia Zaccagni. La famiglia si sta preparando all'arrivo della piccola Dea, la secondogenita della coppia, che dovrebbe nascere a breve e ha deciso di regalarsi qualche momento di spensieratezza al mare.

Ma se fino a qualche giorno fa i fan di Chiara Nasti potevano sapere tutto dei suoi spostamenti, vista la frequenza delle sue condivisioni, ora sono rimasti con un pugno di mosche, visto che l'account risulta disattivato. Questo significa che anche cercandolo nella barra di ricerca di Instagram, l'account non viene trovato dagli utenti.

L'ultimo contenuto condiviso sui social riguarda proprio la figlia Dea: a lei, infatti, Chiara Nasti ha dedicato la canzone di Cesare Cremonini La nuova stella di Broadway, ma da quel momento in poi il silenzio più totale. I fan preoccupati hanno pensato subito a un hackeraggio o a qualche problema simile, ma in realtà la situazione è ben diversa.

Chiara Nasti si prende un pausa dai social: "Stanca degli haters"

A svelare come stanno le cose sono stati gli esperti di gossip della rete: Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno infatti confermato che dietro questa misteriosa sparizione dell'account Instagram di Chiara Nasti non c'è alcun hackeraggio o intento malevolo. Ma si tratta di un allontanamento volontario dal mondo che l'ha resa famosa.

Dato che si avvicina il termine della gravidanza e la nascita della piccola Dea, a detta dei gossippari, Chiara Nasti ha deciso di prendersi una pausa dai social e dedicarsi alla sua famiglia. In particolare, secondo Rosica, il motivo sarebbero le continue critiche degli haters:

"Si è tolta da Instagram perché è stanca degli haters. Tornerà tra qualche mese"

In effetti, Chiara Nasti è tra le influencer che più frequentemente viene attaccata sui social per le sue affermazioni e il suo modo di comportarsi. L'ultima trovata, il calco del suo seno e del pancione, ha scatenato diversi attacchi sui social ai quali ha risposto però a tono. In passato, gli haters si sono scatenati anche contro alcune sue dichiarazioni o per il modo in cui sceglieva di vivere la maternità.

Di solito, l'influencer non si è mai tirata indietro dal controbattere a tono alle offese, questa volta ha preferito prendersi una pausa e ignorare completamente gli attacchi degli haters. Dopotutto, come si suol dire, il miglior dispezzo è la noncuranza...