Chiara Nasti, i commenti degli haters provocano la reazione del padre Enzo Nasti: "L'hai cresciuta tu 'sta cafona"

Gossip TV

L'ennesimo commento di un hater sotto un post di Chiara Nasti ha provocato la reazione del padre dell'influencer: ecco cosa è successo!

Chiara Nasti è spesso vittima di attacchi social da parte dei numerosi haters e follower che tollerano poco l'ostentazione della sua vita quotidiana. Dopo le ultime polemiche generate da una foto in cui mostrava una borsa firmata, anche lo scatto con cui l'influencer napoletana e il marito Mattia Zaccagni hanno salutato il 2023 è stato preso d'assalto dai commenti negativi dei soliti leoni da tastiera, i quali hanno provocato anche la reazione infastidita del padre dell'influencer, Enzo Nasti.

Chiara Nasti, i commenti sotto l'ultimo post provocano la rabbia del padre Enzo Nasti

Stufo dei continui commenti negativi che affollano il post della figlia ed essendo chiamato in causa da un hater, Enzo Nasti, il padre dell'influencer, si è visto costretto a intervenire in difesa della figlia. A scatenare la reazione dell'uomo è stato un particolare commento che è apparso sotto l'ultimo post pubblicato da Chiara Nasti per salutare il 2023: nello scatto l'influencer e Mattia Zaccagni si abbracciano e baciano teneramente e tra chi ipotizza che l'influencer sia in dolce attesa - complice una rotondità sospetta all'altezza dell'addome - c'è chi, come al solito, non ha saputo trattenere l'odio e ha pensato di insultare l'influencer napoletana.

Tutto è iniziato quando Enzo Nasti ha commentato con l'emoji di un cuore la foto della figlia: il suo commento ha, inavvertitamente, dato il via a un'ondata di commenti negativi che insultavano l'uomo per aver cresciuto una "cafona" come la figlia:

"Vergognati di aver educato in questo modo 'sta cafona"

Il padre dell'influencer non è rimasto in silenzio, rispondendo invece a tono con un: "Vergognati tu, schifoso". Non è certo la prima volta che la figlia riceve insulti e offese, spesso, per il suo stile di vita e l'ostentazione della propria ricchezza, come è accaduto quando l'influencer ha pubblicato la foto della borsa Chanel che indossava. Anche in quel caso gli haters si sono scatenati, tanto che persino Chiara Nasti è intervenuta in propria difesa:

"Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne"