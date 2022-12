Chiara Nasti, gli haters la accusano di essere una pessima madre e lei risponde così

Gossip TV

Chiara Nasti è diventata madre da meno di un mese e già gli haters l'hanno accusata di tutto. Ma l'influencer non si è lasciata abbattere dai commenti velenosi e ha risposto per le rime. Ecco cosa ha detto.

Non si placano le polemiche per l'influencer Chiara Nasti: in soli 20 giorni dal parto ha collezionato un numero così alto di insulti e polemiche per le sue scelte di madre, che potrebbe essere un (triste) record questo.

Chiara Nasti, da madre a metà a pessima madre

C'è da dire che la fantasia degli haters è illimitata: se la settimana scorsa Chiara Nasti era accusata di essere una madre a metà, ora, invece le dicono che è una pessima madre. Dalla nascita del piccolo Thiago, il figlio avuto dal compagno e futuro marito, Mattia Zaccagni, non si sono placati gli insulti verso l'influencer e le scelte prese.

Infatti, l'influencer è stata criticata molto perché, ad esempio, lasciava dormire Thiago con lei, oppure perché aveva deciso di tatuarsi il nome del figlio durante il periodo dell'allattamento, ma anche per il costoso e - a detta di molti - esagerato servizio fotografico dedicato alla nascita del suo primogenito. Ora, invece, i leoni da tastiera si sono scagliati contro di lei, accusandola di utilizzare il figlio per meri scopi di lucro e che pubblica le foto del bambino o lo mostra così tanto sui social per ottenere guadagni.

In molti le hanno chiesto come vivesse le costanti critiche che riceve in quanto madre e sui social l'influencer ha risposto così:

"Ma sinceramente dedico tutto il rempo a mio figlio...ed ora ho davvero zero tempo, me lo toglie tutto. Nonostante comunque potrei permettermi un aiuto, per ora non ne voglio neanche sapere...So che tipo di mamma sono, quindi, nulla mi tocca, poi quello che conta è solo la mia famiglia e il resto (come dico sempre) il nulla mischiato al niente"