Chiara Nasti fraintende il commento di Selvaggia Lucarelli e polemizza...senza motivo

In seguito a un commento di Selvaggia Lucarelli, Chiara Nasti si è sentita attaccata dalla giornalista e ha risposto in maniera piccata a un'ironia che non era rivolta a lei. Ecco cosa è successo.

Chiara Nasti è spesso al centro di diverse polemiche e sono, ormai, noti i suoi commenti piccati e le sue uscite, a volte, crude in risposta a quello che le viene detto. In questo caso, però, la sua risposta piccata rivolta alla giornalista Selvaggia Lucarelli era del tutto evitabile, dato che oggetto di ironia della giurata di Ballando con le Stelle... non era lei!

Chiara Nasti risponde al commento ironico di Selvaggia Lucarelli, peccato però che non fosse rivolto a lei

La compagna di Mattia Zaccagna si trova molte volte a dover rispondere alle polemiche e ai commenti al vetriolo degli haters sui social. Soprattutto, poi, da quando è diventata mamma questi commenti sono aumentati vertiginosamente. L'ultimo che l'ha vista protagonista riguarda l'accusa di trattare il figlio Thiago come se fosse un bambolotto. Non sorprende, dunque, che spesso l'influencer napoletana dia risposte molto aggressive, proprio perché stanca di doversi sempre difendere.

Così, quando le è giunto il commento di Selvaggia Lucarelli non ci ha pensato due volte a controbattere con un po' di veleno. Peccato, però, che la giornalista non ce l'avesse con lei. Infatti, ieri 22 gennaio è stato il compleanno di Chiara Nasti e diverse testate l'hanno celebrata, tra cui Vanity Fair che, però, ha postato una foto di...Carolina di Monaco, che ha molti più anni dell'influencer, nata nel 1998.

Di fronte a questo evidente e grossolano errore della rivista, Lucarelli non ha potuto non commentare con un:

"Sempre detto che la maternità fa invecchiare di 40 anni in una botta"

Chiara Nasti però si è sentita chiamare in causa e ha risposto inviperita: "Selvaggia Lucarelli è ossessionata dalle donne. Lei è ringiovanita in gravidanza?", non cogliendo che l'ironia della giornalista non era rivolta a lei.