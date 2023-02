Chiara Nasti, è polemica per la rapida perdita di peso dopo il parto. Ma lei risponde così

Gossip TV

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago qualche mese fa e sui social si è già mostrata con una forma invidiabile. Purtroppo, però, si è anche attirata le critiche degli haters per i chili persi in maniera così rapida. Ecco cosa è successo.

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago, il figlio nato dal compagno Mattia Zaccagni, da pochissimi mesi, ma l'influencer sembra già aver ritrovato la sua forma fisica: in diverse storie e post sul suo account di Instagram si è mostrata con la pancia piatta, scatenando una serie di commenti negativi da parte degli haters.

Chiara Nasti, le foto scatenano i commenti degli haters

Già durante la gravidanza, Chiara Nasti si era lasciata andare ad alcuni commenti su come il corpo femminile cambiasse nel corso di una gravidanza, scatenando diverse polemiche, ma, ora, al centro della bufera c'è il suo di corpo e i cambiamenti a cui è andato incontro. L'influencer, nonostante la nascita di un bimbo, ha avuto la possibilità di allenarsi con costanza in questi mesi, grazie anche alla presenza della madre che l'aiuta con Thiago e in questo modo è ritornata ad avere una forma fisica invidiabile. Tuttavia, l'ostentazione della ritrovata forma fisica le ha portato numerose critiche.

Gli haters non hanno perso occasione per rivolgerle i soliti commenti, ma questa volta, Chiara Nasti non si è lasciata scoraggiare e ha risposto così:

"Mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo 9 mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie dolci forme. Non vedevo l'ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare, per loro. Fate una cosa voi, continuate a mangiare dopo 9 mesi così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che queste forme sono così belle. Leggo cose assurde sotto le mie foto, ma veramente: rilassatevi"

Sicuramente questo discorso scatenerà un nuova valanga di commenti negativi, ma non sorprende, dato che l'influencer è nota per la mancanza di filtri nelle risposte che offre a chiunque la attacchi.