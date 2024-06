Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il nome scelto per la loro bambina!

Gossip TV

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato di aver finalmente scelto il nome per la loro secondogenita.

L'influencer Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni diventeranno nuovamente genitori entro un mese: la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa, meno di due anni dopo la nascita del loro primogenito, il piccolo Thiago. E, finalmente, i due genitori bis hanno anche rivelato come chiameranno la loro figlia.

Chiara Nasti, scelto il nome della piccola

Ad annunciare che lui e la moglie Chiara Nasti sarebbero diventati nuovamente genitori era stato Mattia Zaccagni: il giocatore della Lazio, dopo un gol contro la Roma, infatti, aveva rivelato con un dolce gesto che lui e la moglie erano di nuovo in dolce attesa. Dopo diverse settimane era poi stato svelato che il secondogenito della coppia sarebbe stata una bambina.

La coppia non aveva nascosto la gioia e, in diverse occasioni, Chiara Nasti ha ammesso di avere diverse idee per il nome, ma che non era ancora del tutto certa su quale sarebbe stato più adatto per la sua piccola.

Tra i nomi più papabili c'erano Jennifer e Kimberly, ma è solo di recente che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno finalmente scelto come si chiamerà la loro bambina.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori: ecco come si chiamerà la bambina

Superata l'indecisione per i possibili nomi da dare alla loro seconda figlia, Chiara Nasti e il marito hanno rivelato di aver cambiato idea e dopo una fase in cui ammettevano di essere ancora indecisi tra due nomi, Dea e Sole, ora, sembrano certi di aver trovato il nome giusto.

Ad annunciarlo è stata l'influencer, rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva se finalmente avessero trovato il nome da dare alla loro piccola. Sui social, Chiara Nasti ha così rivelato:

"Si chiamerà Dea Zaccagni, ora devo solo trovare qualcuno che mi faccia cose personalizzate all'ultimo minuti perché non sapendo il nome fino a ieri non honulla con il suo nome e tra un mese nascerà"

Anche per il piccolo Thiago l'influencer ha deciso di far creare diversi indumenti e oggetti personalizzati, così come per il primo compleanno del piccolo. Ma in quel caso, tutti gli addobbi presentavano il volto del bambino, una scelta che è stata oggetto di polemiche e discussioni sui social, per il pessimo gusto che dimostrava.