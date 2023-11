Chiara Nasti, critiche e polemiche per la festa di compleanno per il 1°compleanno di Thiago: "Che orrore!"

Gossip TV

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro delle polemiche per l'esagerata festa di compleanno per il 1° compleanno di Thiago.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro delle polemiche e questa volta per l'esagerata e pacchiana festa per il 1°compleanno di Thiago, primogenito dell'influencer e del calciatore Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni criticati per la festa di compleanno del piccolo Thiago: "Che oscenità!"

In occasione del 1° compleanno di Thiago, l'influencer e il calciatore hanno postato sui social le foto della festa, sfarzosissima, organizzata per il loro primogenito! La festa, ovviamente, ma soprattutto il tema scelto, hanno generato critiche e polemiche. Infatti, il tema del party era...lo stesso Thiago.

Come mostrato su Instagram, il tema principale era Thiago World, con festoni, palloncini, arredi e gadget con il dolce volto del bimbo. Peccato che, se le foto e il piccolo erano molto tenere, non lo sono stati altrettanto i commenti degli haters che hanno affolato - come ogni volta che Chiara Nasti fa qualcosa - i suoi post sui social.

Tra i vari commenti, i più velenosi recitavano "che oscenità di festa, tutto brutto!", "che tamarraggine", "manco gli z*****" e in particolare a questi commenti Nasti ha risposto dichiarando che si trattava di invidia per il proprio stile di vita. Ma, in risposta, altri fan hanno fatto notare che era più dispiacere per l'evidente eccesso a cui sottoponeva il figlio, diventato una baby star, visto il numero di volte in cui veniva costantemente postato sui social dalla madre.