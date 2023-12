Chiara Nasti, bufera per l'orologio da oltre 150mila euro: "Paga Zaccagni?!"

Gossip TV

Chiara Nasti è finita di nuovo nella bufera, a causa di un costoso orologio sfoggiato. Ecco cosa è successo!

Ancora una bufera di commenti negativi per l'influencer napoletana Chiara Nasti: a quanto pare la moglie di Mattia Zaccagni ha sfoggiato un costoso orologio da polso dal valore di 150mila euro.

Chiara Nasti, il costoso orologio da polso fa discutere: "Paga Zaccagni?"

Le nozze da svariati milioni di euro, i cambi d'abito, la luna di miele da vip, eppure, anche un banale orologio da polso è bastato per scatenare l'invidia degli haters. Sui social, Chiara Nasti è una delle influencer che più sono soggette a critiche e commenti negativi, non solo per alcune affermazioni controverse, ma anche per l'ostentata ricchezza - secondo molti anche immeritata. L'ultima bufera social si è scatenata a causa di un costoso orologio da polso che ha un valore di oltre 150mila euro.

Lo scatto in cui Chiara Nasti indossa l'orologio in questione è stato pubblicato da lei stessa su Instagram, dove tra i suoi milioni di followers si nascondono diversi haters. Ma a quanto pare anche su Threads la situazione non è certo delle migliori...

Nella foto in questione, l'influencer ha pubblicato la foto dell'orologio che stava per acquistare: si tratta di un Cartier, in particolare del modello Pantère de Cartier, il cui valore si aggira intorno ai 147mila euro! La polemica è nata perché secondo molti haters, dietro gli acquisti folli dell'influencer ci sarebbe, in realtà, il portafogli del marito, il calciatore Mattia Zaccagni. E, infatti, sotto la foto si leggono commenti del tipo:

"Paga tuo marito?!" - "Striscia, Zaccagni, striscia"

A questa nuova ondata di odio, tuttavia, sembra che per il momento l'influencer non abbia - ancora - voluto rispondere.