Chiara Nasti attaccata sui social, l’influencer si lascia andare all’ennesima gaffe

Non sta passando un periodo facile Chiara Nasti, presa di mira sul web per la gravidanza ma anche per i suoi scivoloni.

Chiara Nasti ancora una volta nella bufera. Da quando ha rivelato al mondo di essere in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Mattia Zaccagni, la partenopea è stata presa di mira su Instagram anche a causa di alcuni scivoloni clamorosi. L’ultimo, commesso poche ore fa, ha fatto nascere una nuova polemica.

Chiara Nasti replica così ad un fan ed è scandalo

Da quando Chiara Nasti ha annunciato la sua prima gravidanza si sono susseguite una serie di polemiche sempre più accese, un po’ scatenate dall’astio che il pubblico nutre per la partenopea, un po’ dagli scivoloni social commessi dall’influencer. Il party per il gender reveal organizzato da Chiara all’Olimpico ha lasciato tutti a bocca aperta, e non in senso positivo, giudicato fin troppo trash e di poco gusto. Nasti ha replicato a tono, facendo intendere che dei commenti negativi degli haters non se ne fa un bel niente, per poi commentare caustica il coro da stadio contro il compagno Zaccagni, che mette in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo.

C’è da dire che, per quanto alcuni commenti di Chiara siano decisamente assurdi, la giovanissima partenopea sta affrontando una gogna mediatica senza precedenti in uno dei momenti più delicati della sua vita, quello della gravidanza. Ma tornando al presente, dopo aver scatenato un putiferio parlando dei chili di troppo di alcune mamme in dolce attesa, Chiara ha letto il commento di una haters e non ha gradito, sentendosi dare della poco intelligente.

“Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una cosa è certa, non lo vedrete mai. Ti compro le vita”.

Nuova replica nuova polemica, senza neppure dubitare. Quel che è saltato all’occhio, oltre all’insulto esagerato rivolto all’utente, è sicuramente il fatto che Chiara abbia promesso di non mostrare suo figlio sui social. Nasti manterrà questo proposito?