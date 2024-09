Chiara Nasti, amaro sfogo sui social: "Gestire due bambini è difficile, non sto bene"

Gossip TV

La nota influencer Chiara Nasti si è lasciata andare a uno sfogo sui social, lamentando la sua condizione di mamma bis. Ecco cosa è successo!

Chiara Nasti è diventata mamma per la seconda volta questa estate, con la nascita della piccola Dea, nata dal matrimonio con il calciatore Mattia Zaccagni. L'influencer napoletana è già mamma del piccolo Thiago e, di recente, sui social, si è lasciata andare a un amaro sfogo sulle difficoltà a gestire due figli.

Chiara Nasti mamma bis: "Non sto bene, non è facile con due bambini"

Il 24 luglio 2024, Chiara Nasti è diventata mamma bis: la piccola Dea è infatti la secondogenita di casa Nasti-Zaccagni, dopo il piccolo Thiago, che festeggerà tra poco due anni. Sui social, Chiara Nasti si è lasciata andare a un lungo sfogo, ammettendo che per lei anche la gravidanza è stata molto dura e che ora con due bambini non riesce sempre a gestire tutto.

L'influencer ha pubblicato alcune stories su Instagram, per poi cancellarle, in cui svelava che durante i nove mesi della sua seconda gravidanza ha sofferto molto e, ora, sta vivendo un periodo psicologicamente molto duro. Chiara Nasti ha svelato, infatti, di non riuscire a crescere due figli così piccoli e che dover stare in casa per molte ore si è rivelato per lei molto difficile.

A una fan che le ha chiesto come stesse vivendo questo periodo, Chiara ha risposto senza mezzi termini:

"Ho avuto periodi migliori, mettiamola così. Emotivamente giù, l'unica che riesce a tirarmi su di morale è la mia mamma, menomale che c'è lei. Con due bimbi è davvero difficile, poi il furto ecc. Boh, passerà"

Chiara Nasti: in pochi mesi vittima di due furti in casa

Chiara Nasti è stata vittima di due furti nel giro di pochi mesi. Sui social, infatti, la moglie di Mattia Zaccagni ha raccontato con una storia su Ig che l'appartamento a Roma, in zona Camilluccia, in cui vivono lei e il marito, è stato nuovamente svaligiato dai ladri. L'influencer ha pubblicato una singola storia su Ig per raccontare del danno che hanno arrecato alla sua famiglia, ma dalle poche parole che ha condiviso con i fan sono risultati evidenti la rabbia e la frustrazione provati dalla coppia.

Tutto è successo nella giornata didomenica 14 luglio 2024, pochi giorni prima della nascita di Dea. L'influencer ha pubblicato sui social una foto nella quale si possono notare diversi portagioielli di valore vuoti e lanciati alla rinfusa sul pavimento della casa, segno evidente del furto subito. Chiara Nasti ha pubblicato questa foto per raccontare cos'era successo ai fan, ma si è limitata a poche e sbrigative parole, ancora turbata per quanto accaduto.

Non è la prima volta che la coppia Nasti-Zaccagni è vittima di un furto: lo scorso novemebre, infatti, i ladri erano penetrati in casa mentre i coniugi e il piccolo Thiago erano fuori casa e avevano fatto razzia di gioielli e borse che avevano trovato. Il danno causato, aveva rivelato l'influencer, ammontava a circa 70.000 euro, una cifra che aveva lasciato i fan senza parole.