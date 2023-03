Chiara Nasti, accusata di essere una pessima madre, ma lei risponde così: "Le solite quattro saputelle..."

Gossip TV

Ennesima bufera sui social per Chiara Nasti, influencer napoletana che ha dato alla luce qualche mese fa il suo primo figlio, Thiago. Ecco cosa ha risposto agli haters!

Nuova bufera social per Chiara Nasti: l'influencer napoletana, mamma del piccolo Thiago, nato dal compagno Mattia Zaccagni, è stata nuovamente attaccata sui social dagli haters per il suo essere madre.

Chiara Nasti risponde piccata ai commenti degli haters

L'influencer è stata criticata aspramente già in passato di trattare - tanto per dirne una - il figlio come se fosse un bambolotto, ora, invece, gli utenti del web si sono scagliati contro di lei per la scelta di voler inserire la frutta nell'alimentazione del suo bambino, di soli 4 mesi, una scelta che in molti ritengono sbagliata e che li ha spinti a insultarla, definendola una pessima madre.

Alle critiche, Nasti, nota per i suoi commenti e le sue risposte piccate, ha reagito così, su Instagram:

"Siete tutte scandalizzate perché do la frutta a mio figlio. Sicuramente non mi sono svegliata una mattina e ho scelto di farlo così, all'improvviso, ma mi seguono persone super competenti, e super preparate che mi aiutano con mio figlio, tra pediatra e quant'altro, quindi, è inutile che ci sono queste quattro saputelle che dicono che i bambini non sono predisposti. Forse tuo figlio non lo è, il mio sì."

Chiara Nasti ha anche reagito a chi commentava il suo lamentarsi, nonostante spesso lei stessa abbia dichiarato di avere l'aiuto della madre e di altre persone:

"Io non capisco questa cosa del 'sì, ma tu hai gli aiuti'. Sì, ok, ma perché ho gli aiuti e nonostante questo sono esaurita? Quindi, al massimo sono io che dovrei invidiare voi, non il contrario. Se siete così felici e soddisfatte della vostra vita tanto da vantarvi che fate tutto senza aiuto, sono io che dovrei invidiare vo, dato che ho gli aiuti e sto esaurita"