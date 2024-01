Chiara Ferragni torna sui social: "Grazie a chi mi è stato vicino e mi ha capita"

Gossip TV

Chiara Ferragni torna sui social dopo un lungo silenzio e affida a una storia Instagram le sue prime parole dopo il pandoro-gate.

Dopo un lungo silenzio, durato più di 2 settimane, Chiara Ferragni è ritornata sui social, postando le prime parole in una storia Instagram dopo lo scandalo del pandoro-gate.

Chiara Ferragni torna sui social: le prime parole affidate a una storia Instagram

L'influencer è stata travolta da uno scandalo che ha minato le fondamenta del suo impero social: le indagini dell'Antitrust, infatti, hanno evidenziato come l'iniziativa benefica con Balocco per il Pandoro Pink Christmas, dalla cui vendita dovevano essere ottenuti dei ricavi da donare all'Ospedale Regina Margherita di Torino, era in realtà una truffa, che aveva "fatto intendere ai consumatori che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata". Da qui una salatissima multa di 1 milione di euro che l'influencer avrebbe dovuto pagare, ma che Ferragni aveva contestato.

In un video che è diventato virale sui social, l'imprenditrice digitale si è scusata, precisando di aver commesso un errore di comunicazione e che avrebbe devoluto 1 milione di euro all'Ospedale di Torino. Le sue pubbliche scuse, tuttavia, avevano peggiorato la situazione, alimentando una polemica che ha portato a un drastico calo del numero di followers durante le vacanze di Natale, nonché un'ondata di odio e violenza social nei confronti dell'influencer.

Qualche giorno fa, inoltre, uno dei negozi fisici di Chiara Ferragni è stato vandalizzato con scritte e offese che richiamavano lo scandalo del padoro-gate. In tutto questo marasma, l'influencer non si era più mostrata sui social, se non in occasione del Capodanno in un video del marito Fedez ed è solo oggi, mercoledì 3 gennaio, che Chiara Ferragni è tornata sui social, affidando le sue prime parole a una storia su Instagram:

"Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persona che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo. Perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero."

In una seconda storia Instagram, l'influencer ha poi aperto un box domande per chiedere ai suoi followers come stanno, così da riallacciare i contatti con i suoi fan.