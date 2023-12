''Chiara Ferragni, task force per risollevare l’immagine'': l'ultimo Gossip sull’Influencer dopo il caso Balocco

Gossip TV

Chiara Ferragni starebbe lavorando in gran segreto con una task force di legali e agenzia di comunicazione, per riabilitare la sua immagine dopo lo scandalo del pandoro.

Cosa succede a casa Ferragnez? Dopo lo scandalo del pandoro Balocco firmato da Chiara Ferragni, la multa milionaria e le scuse pubbliche su Instagram, sembra che la bionda influencer stia riunendo le forze per difendersi e tornare a far brillare la propria immagine.

Chiara Ferragni pronta a riabilitare la propria immagine

Proprio a pochi giorni dal Natale, Chiara Ferragni è stata investita da uno scandalo di proporzioni epiche che ha rischiato di far vacillare il suo impero. L’influencer, infatti, è stata multata dall’Antitrust per pubblicità ingannevole sul pandoro da lei firmato e distribuito da Balocco. I fan di Chiara sono molto divisi sull’accaduto, e lei ha deciso di intervenire il prima possibile con un video su Instagram per scusarsi dell’accaduto e promettere di devolvere il denaro che, proprio con la campagna del pandoro griffato, sarebbe dovuto andare ai piccoli pazienti dell’ospedale torinese Regina Margherita. Mentre si mormora che Fedez sia furioso con la moglie, tenuto all’oscuro dell’intera vicenda e finito anche lui nella bufera pur non avendo avuto un ruolo nella questione, Chiara continua il suo assordante silenzio social, scegliendo di non condividere alcun contenuto, neppure quelli più privati della sua famiglia a Natale. Nel frattempo, La Stampa fa sapere che Ferragni ha già preso in mano la situazione, soprattutto dopo che uno dei suoi testimonial più prestigiosi ha stracciato il contratto con lei.

“Chiara Ferragni, una task force con due studi legali e un’agenzia di comunicazione per risollevare l’immagine. A rischio contratti con brand internazionali e collaborazioni con aziende che negli anni si sono appoggiate alla sua immagine per promuovere i propri prodotti”.

La notizia è stata poi ripresa anche da Il Gazzettino, che ha approfondito la questione, rivelando che Chiara è decisa ad usare ogni mezzo per riabilitare la propria immagine agli occhi del mondo. Del resto, se è vero che su Instagram Chiara ha perso poche migliaia di followers - nulla in confronto ai milioni che la seguono - è vero anche che gli haters si sono moltiplicati senza pietà, e che alcuni brand stanno pensando di non rinnovare con lei i contratti.

“La sua crew è a lavoro per cercare di riportare l’influencer a brillare come prima. Secondo La Stampa è il suo staff che avrebbe messo su una task force con ben due studi legali. Per il quotidiano torinese il primo è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Il penale invece sarebbe affidato a Marcello Bana. A fare da collante tra i due studi ci sarebbe, secondo La Stampa l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Secondo il quotidiano la taskforce è pronta, mancano solo le firme, ma arriveranno in qualche ora. Lo scopo dell'”associazione”? Arginare la fuga di follower e di sponsor della Ferragni, soprattutto dopo l’addio di Safilo”.