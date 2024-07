Chiara Ferragni sparisce da Instagram, ''colpa'' delle frecciatine di Fedez dopo il ricovero?

Gossip TV

Chiara Ferragni non fa la sua apparizione su Instagram da ormai diverso tempo, sarà forse colpa delle frecciatine che le ha riservato Fedez dopo il ricovero per l'emorragia interna?

Chiara Ferragni non pubblica aggiornamenti sulla sua vita privata ormai da diversi giorni e il popolo di Instagram si chiede cosa sia successo alla bionda influencer. C’è chi crede che Chiara abbia voluto sparire a causa delle frecciatine velenose di Fedez che, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per un’emorragia interna, non si è risparmiato sul conto della ex moglie.

Chiara Ferragni sparisce (nuovamente) dai social

Nelle ultime settimane, Chiara Ferragni era tornata a mostrarsi spensierata su Instagram, aggiornando i fan tramite le foto dei suoi look e godendosi l’addio al nubilato della migliore amica Veronica Ferraro. Tutti hanno notato una Chiara diversa, sicuramente più felice e sorridente, e molti fan si sono mostrati positivamente colpiti da questo, dal momento che per l’influencer sono stati mesi difficili tra la separazione da Fedez e l’indagine per truffa aggravata sul caso Balocco. Ora, tuttavia, dopo aver pubblicato dolci foto con la cagnolina Paloma per festeggiare il suo primo anno con la sua famiglia, Chiara è nuovamente sparita dai radar. Cosa sarà successo all’imprenditrice digitale? Alcuni sospettano che sia a causa delle ultime frecciatine di Fedez durante il ricovero in ospedale.

Chiara Ferragni lascia Instagram per Fedez?

Pochi giorni fa Fedez è stato nuovamente ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una nuova emorragia interna. Un brutto momento per il rapper che ha rischiato la vita e ha ringraziato ancora una volta i medici che l’hanno soccorso velocemente, riuscendo a riportalo a casa dai suoi adorati figli Leone e Vittoria. Mentre era ricoverato, dopo aver subito l’ennesima operazione, Fedez ha lanciato una velenosa frecciatina social a Chiara Ferragni, che poi ha quasi subito cancellato. Da quel momento, la bionda influencer ha smesso di pubblicare aggiornamenti su Instagram e sembra che potrebbe essere proprio a causa dell’ex marito che Chiara si sia concessa una nuova pausa dal mondo digitale. Del resto il pubblico, rispondendo alla provocazione di Fedez, si è molto diviso tra chi ha trovato ingiusta l’affermazione del rapper dopo tutto quello che ha fatto negli ultimi mesi senza minimamente pensare alla Ferragni, e chi avrebbe voluto che lei fosse superiore e accorresse al suo capezzale.