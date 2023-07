Chiara Ferragni sorprende, l’influencer pronta al grande passo!

Gossip TV

Chiara Ferragni pronta ad emulare i suoi colleghi più famosi? Ecco l’annuncio dell’influencer ai suoi fan su Instagram.

Chiara Ferragni non si stanca mai. L’imprenditrice digitale ha sempre nuove idee da proporre ai suoi fan, lanciandosi nel mondo della bellezza e della moda con classe, innovazione e glamour. Proprio a proposito dei suoi prodotti beauty, una linea di gran successo sul web dove tutti si sono innamorati dei rossetti scintillanti e delle palette di ombretti coloratissimi, Chiara ha fatto un annuncio importante che riguarda il lancio del suo primissimo profumo da donna.

Chiara Ferragni fa un annuncio: ecco quando potremmo acquistare il suo profumo!

Chiara Ferragni è un’icona della moda e dell’innovazione, una delle prime ad aver capito quanto fosse importante il mondo dei social networks, sempre più in grande sviluppo. La biondissima influencer, forse tra le prime ad inventare il mestiere di imprenditrice digitale, almeno qui in Italia, si trova in Francia per prendere parte alle sfilate di moda e si fa notare certamente per i suoi look appariscenti e di impatto. Chiara ama osare, non ha paura del giudizio altrui (come ha ben messo in chiaro più volte), ed è fiera del suo percorso che è stato apprezzato da tantissimi se notiamo che i suoi fan, solo su Instagram, sono ben 29.4 milioni.

Un successo planetario che ha contribuito alla creazione di un marchio di moda firmato da Chiara ma anche una linea beauty accattivante. Ferragni ha trovato il giusto compromesso tra il prezzo e la qualità da offrire ai propri sostenitori quando si parla di make up ma sarà così anche per il lancio del suo primo profumo? Pochi giorni fa, rispondendo alle domande dei più curiosi nelle proprie Instagram Stories, Chiara ha dichiarato di essere pronta a mettere sul mercato la prima fragranza da lei firmata, che sarà disponibile per tutti a partire dal 2024.

Un annuncio spiazzante che conferma il grande impegno della bionda influencer nel marketing online. Del resto firmare il profumo è qualcosa che molte star prima di lei hanno fatto. Recentemente, ad esempio, si è parlato a lungo di Mania ovvero la fragranza mascolina e sensuale di Can Yaman, il divo turco che ha mandato in tilt il web con un recente video. L’attore ha deciso di dedicare parte del ricavato per sponsorizzare la sua opera benefica per i bambini dei reparti ospedalieri, chissà che anche Chiara non voglia dedicare parte degli introiti alla beneficienza, cosa che ultimamente fa con quasi tutti i suoi progetti.