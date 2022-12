Chiara Ferragni risponde secca agli haters: "Sì, faccio questo e molto altro"

Gossip TV

L'ennesima polemica ha coinvolto l'influencer Chiara Ferragni, questa volta accusata di non occuparsi delle pulizie in casa. Agli haters, però, ha risposto così. Vediamo cosa ha detto.

Chiara Ferragni risponde ai suoi haters e zittisce tutti

Sembra difficile da credere, però, tra le accuse che sono state mosse all'imprenditrice digitale più nota d'Italia c'è anche questa: l'essere una pessima casalinga. A quanto pare la questione è nata dopo che Chiara Ferragni ha pubblicato un video ironico su TikTok in cui si lamentava del disordine creato dai figli, Leone e Vittoria.

L'influencer ha dichiarato nel video di passare più di mezz'ora al giorno a mettere a posto il disordine creato dai figli, disordine che, immancabilmente, pochi minuti dopo è raddoppiato. La scenetta, raccontata con il sottofondo di una delle famose canzoni di Coco della Disney, avrebbe dovuto scatenare l'ilarità dei suoi followers, ma in realtà ha contribuito solo ad accendere una polemica lunghissima contro Chiara Ferragni. Diversi, infatti, hanno commentato che è poco credibile che un'influencer con le sue possibilità economiche si occupi da sola delle faccende domestiche.

Ma l'imprenditrice digitale ha deciso, anche questa volta, di non lasciar correre e ha pubblicato un nuovo video in cui zittisce i suoi haters: sempre su TikTok Chiara Ferragni ha postato un video in cui afferma che "Sì, certo che faccio questo e molto altro, perché ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro d'ufficio, lavorano tutto il giorno per i propri figli. Quindi, shut up".

Un modo ironico per rispondere ai suoi detrattori, che non gliene lasciano passare una: dalla lingerie sexy al costo eccessivo degli addobi natalizi. Ma, ormai, Chiara Ferragni ci è abituata e ha imparato a rispondere a tono e con una bella dose di ironia.