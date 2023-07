Chiara Ferragni risponde alle polemiche dopo le sue foto in Sicilia

Gossip TV

Le precisazioni di Chiara Ferragni dopo l'indignazione che ha creato le sue ultime immagini pubblicate su Instagram.

Nel corso della giornata di ieri, Chiara Ferragni, ancora una volta, è stata al centro di furibonde polemiche in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti al largo delle isole Eolie a bordo di uno yacht e in compagnia dei suoi familiari e amici.

Chiara Ferragni: "Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo"

Per alcuni follower, l'imprenditrice digitale avrebbe mancato di empatia e sensibilità davanti all'emergenza climatica che ha sconvolto la Sicilia, avvolta negli ultimi giorni da incendi e blackout a causa di un'emergenza climatica che ha devastato la regione.

In tarda serata, la Ferragni ha voluto fare delle precisazioni in merito al suo post. La moglie di Fedez (anche il rapper è intervenuto sulla questione), ha sottolineato come il suo post fosse stato pubblicato un giorno prima degli eventi che hanno messo in ginocchio la Sicilia, aggiungendo di aver successivamente constatato lei stessa la gravità della situazione:

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo, è chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

Successivamente Chiara ha pubblicato un tweet di odio pubblicato contro Fedez, facendo presente che la suddetta piattaforma, ormai, "fa schifo".