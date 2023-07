Chiara Ferragni: la foto sullo yacht in Sicilia scatena una bufera social. E Fedez la difende

Gossip TV

Le foto dell'influencer al largo delle isole Eolie, mentre l'isola è devastata dagli incendi, ha scatenato miriadi di polemiche.

La Sicilia sta attraversando un momento particolarmente drammatico e nelle ultime ore, alcuni scatti di Chiara Ferragni al largo delle isole Eolie a bordo di uno yacht hanno suscitato un'ondata di indignazione.

Chiara Ferragni travolta dalle polemiche, interviene Fedez

La regione, negli ultimi giorni, è devastata da incendi e blackout a causa di emergenza climatica annunciata dalla Protezione Civile e le immagini spensierate dell'influencer hanno creato molte polemiche in quanto non ha preso in considerazione l'ipotesi di una sensibilizzazione della questione, scegliendo di immortalarsi mentre si gode il mare, il sole e il buon cibo siciliano, definendo la giornata di ieri, un 'buon lunedì'.

"No chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla" si legge su Instagram nei commenti e ancora, "Non ti vogliamo nella NOSTRA Terra per fare la figa con vacanze supplied e sorrisetti finti, mentre in verità c’è il devasto. Vattene!", "Chiara, io ti voglio bene e ti seguo con piacere, ma sei in SICILIA e Catania sta letteralmente bruciando. Sono senza luce né acqua da giorni. Non dico tanto, ma magari una storiella per i tuoi 25 milioni di followers, così magari i pecoroni che abbiamo al governo e ai media decidono di dare una mano a quelle persone, no? Che dici?".

Successivamente, la Ferragni, ha condiviso una Ig Stories in cui mostra la sua vicinanza ai cittadini di Catania e Palermo, le due città più colpite dall'emergenza.

A prendere le difese dell'imprenditrice digitale è stato il marito Fedez, che ha risposto ad una considerazione di Fran Altomare su X (twitter):

"Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile. Serviva più che altro a te"