Chiara Ferragni parla della copertina de L'Espresso "Bellissima copertina, sono giorni difficili"

Dopo aver annunciato azioni legali, arriva anche il primo commento diretto da parte di Chiara Ferragni sulla copertina del settimanale L’Espresso che la ritrae con il volto di Joker.

"Sono appena arrivata a New York, sono qua per la lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate davvero difficili per una quantità di ragioni diverse, però mi aiutate tantissimo e mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Ci siete anche nei momenti più duri. Grazie" queste le parole di Chiara su Instagram.

Ieri, tramite i suoi legali, l'imprenditrice ha diffidato l'editore dalla pubblicazione del numero del settimanale L'Espresso e ha inoltre annunciato di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso.

I legali hanno diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione del numero che ritrae Chiara Ferragni in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo. Si contesta la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata.