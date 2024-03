Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa: "Io e Fedez stiamo vivendo un momento di crisi, nessuna strategia"

Gossip TV

Questa sera, su NOVE, Chiara Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, per raccontare, per la prima volta, la sua verità sul caso Balocco e sulla separazione (o presunta tale) dal marito Fedez.

Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: "Voglio raccontarvi tutto in totale sincerità"

Fazio ha riepilogato il percorso dell'influencer, ricordando la sua ascesa come imprenditrice digitale, gli aiuti durante il covid e poi la rovinosa caduta da Sanremo 2023 al caso Balocco. Su quest'ultima, Ferragni ha dichiarato:

"Fino alla vicenda dell'Antitrust credevo, in totale buona fede, di aver fatto delle operazioni commerciali. Tuttavia, se le persone fraintendevano ciò che avevo detto, allora, forse, le cose possono essere fatte in maniera migliore, essere migliorate."

Fazio l'ha interrotta ricordando che, al di là dell'errore di comunicazione di cui Chiara Ferragni aveva parlato, molti avevano lamentato le bugie riguardanti la donazione all'Ospedale Regina Margherita. A questo Chiara Ferragni ha risposto:

"Non penso che la beneficenza vada fatta in maniera privata, può essere fatta pubblicamente e accendere dei fari su delle realtà. Mi è capitato a Sanremo 2023, quando ho scelto di devolvere il mio cachet all'associazione D.I.R.E., non ho solo fatto la donazione, ma le ho coinvolte. E lo stesso con il covid."

Il conduttore l'ha punzecchiata, affermando che da un'esperta di comunicazione come lei, questo errore non ce lo si sarebbe mai aspettato. Chiara Ferragni ha nuovamente ribattuto che se c'è stato un errore, allora, le cose devono essere fatte in maniera diversa:

"A me stessa vorrei dire di non essere sempre perfetta o forte, da piccola guardavo le modelle e le attrici e mi dicevo che volevo diventare forte, ma le ferite e le fragilità che avevo da piccola me le porto ancora dietro. Dovremmo mostrare di più le nostre fragilità."

L'influencer ha anche citato la nuova normativa che regola i legami tra beneficenza e operazioni di marketing e influencer e ha nuovamente chiesto scusa: "Sono operazioni che creano fraintendimenti, perciò, chiedo scusa". Il conduttore ha poi citato il momento di allontanamento da Fedez, dichiarando che spera sia solo un momento e citando le teorie complottiste dietro la loro separazione:

"Vediamo se sarà solo un momento...Vorrei poter dire che è una strategia, magari fossi così stratega, ma non è così. Quando sei un personaggio pubblico, capita anche questo. Ci sono persone che sento di ringraziare tantissimo, come i miei followers, a volte quando ti seguono da tanto ti capiscono anche solo da una foto. Altri invece vedono sempre il marcio. Io cerco di essere più autentica possibile, ma non tutti lo capiscono."

Fazio ha poi commentato come i Ferragnez abbiano sostituito i reali nell'immaginario collettivo italiano e che questo ha fatto perdere completamente il concetto di privacy:

"Questo è stato qualcosa che abbiamo voluto noi, sia io che Federico abbiamo rinunciato alla nostra privacy in favore di un racconto di noi stessi. Io continuerò così. Questo è parte del gioco."

Ritornando al discorso dei complotti, Fazio ha anche citato la famosa tuta grigia indossata da Chiara Ferragni durante il famoso video nel quale chiedeva scusa per il suo errore di comunicazione. L'influencer ha replicato:

"Non posso farci nulla, ne hanno dette di ogni. Ma non puoi farci nulla, puoi solo scegliere di credere o meno a ciò che racconto. Se tornassi indietro, non legherei più beneficenza ad attività commerciali. Posso solo dire che mi dispiace e che non lo farò più in futuro."

Su Fedez e sulla oramai confermata separazione, l'imprenditrice digitale ha dichiarato:

"Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene e non è che smettiamo di sentirci. Questo è un momento di crisi, ne abbiamo avuti altri in passato, ma questo è solo un po' più forte. Vediamo. Sai quante volte mi sono resa conto di non aver vissuto veramente un momento, perché siamo sempre proiettati al futuro? Ora mi sto rendendo conto di quanto sia importante fermarsi, godersi il presente. Manderò avanti le mie aziende, come ho sempre fatto, ma voglio anche concentrarmi su ciò che sto vivendo"

Ai giovani, Chiara Ferragni ha consigliato:

"I social sono un mondo bellissimo, ma anche con tanti lati negativi, non dimenticate che c'è tutta una vita bellissima fuori che bisogna vivere."

E, infine, sul look scelto per questa sera, scherando l'influencer ha ammesso: "Un po' è stato difficile scegliere il look per questa sera, perché non volevo sembrasse troppo castigato, ma alla fine ce l'ho fatta".