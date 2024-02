Chiara Ferragni rompe il silenzio per la prima volta sulla vicenda del pandoro-gate

Gossip TV

Chiara Ferragni si è raccontata in una lunga intervista e per la prima volta ha parlato della vicenda del pandoro gate.

Chiara Ferragni ha deciso di parlare per la prima volta a proposito dell'incresciosa vicenda che l'ha coinvolta a dicembre e che ha provocato un vortice di problemi giudiziari e una consistente perdita di followers e di collaborazioni con diversi marchi: il cosiddetto pandoro-gate. La questione riguardava i pandoro della Balocco dell'edizione limitata Chiara Ferragni, la cui vendita avrebbe dovuto portare un ricavato da donare all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, da alcune indagini alla struttura non era giunta alcuna donazione derivata dalla vendita dei pandoro e l'influencer e l'azienda dolciaria erano finiti nella bufera.

Chiara Ferragni sul pandoro-gate: "Hanno parlato di me come di una criminale"

Sia Ferragni, sia Balocco sono stati poi multati di una considerevole somma, ma entrambi hanno rifiutato il giudizio e hanno promesso di fare ricorso. L'immagine pubblica dell'influencer, tuttavia, ne è uscita pesantemente danneggiata e per settimane, Chiara Ferragni si è chiusa in un mutismo anche social, rotto da sporadiche apparizioni, mentre sempre più aziende decidevano di chiudere ogni collaborazione con lei. Nel corso delle scorse ore, l'influencer ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, rompendo il silenzio per la prima volta sul pandoro-gate. In merito alla vicenda ha dichiarato:

"Non eravamo strutturati abbastanza. Siamo tutti giovani, principalmente sotto i 40 anni. Il mondo in cui opero è nato con noi e noi avevamo la presunzione molto naif di fare un lavoro che, prima, non esisteva e che ha raggiunto fatturati da media impresa. Forse non eravamo neanche mentalmente preparati. Ci piaceva che tanti ci dicessero “bravi” o “siete così smart”

Sulla multa dell'Agcm ha affermato, invece, che è stata la "prima bastonata":

"Quella dell’Agcm è stata la prima bastonata, la prima volta che qualcuno ci ha detto con durezza e pubblicamente che avevamo fatto male qualcosa. La prima volta in cui ho detto: “cavolo, eravamo in buona fede, ma evidentemente potevamo fare meglio”. Io vedo i miei numeri, ho un’idea di quanto posso essere popolare, ma mi rendo conto di aver sottostimato tutto. Adesso, sono fiera dei miei ragazzi ma so che serve un rafforzamento della struttura con persone con più esperienza di me e di quelle che sempre in buona fede mi hanno aiutato fin qui. Serve anche, in certi momenti, essere più pronta a combattere e io non pensavo di doverlo mai fare. Quando possibile, la mia ratio è stata che, nell’ambito di operazioni commerciali tra le mie società e un partner, fosse semplicemente una buona idea provare ad aggiungere una parte di beneficenza anche piccola rispetto al contratto. Ho sempre pensato che, fra niente e poco, era comunque del bene che veniva fatto"

Balocco e non dalla sua società, che si era trattata di una sua iniziativa quella di far inserire la donazione nel contratto:

La donazione è stata fatta subito dopo la firma del contratto ed è stata fatta subito proprio perché l’importo di 50 mila euro era certo e slegato dalle vendite e poi perché speravamo che il macchinario arrivasse prima della messa in vendita del pandoro. Nel cartiglio e nei miei post, però, abbiamo sempre scritto e detto che “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’ospedale…”, mai che una percentuale delle vendite sarebbe andata in beneficenza"

"Non comprendo come si possa dire che ci sia stato un disegno criminoso: perché, se così fosse, la maggior parte del fatturato dovrebbe dipendere da queste attività. E poi, sembra che io sia conosciuta per la beneficenza, ma ho fatto tantissime attività. Per fortuna con il nuovo Ddl beneficenza, o Ddl Ferragni tutto sarà molto più chiaro. Se ci fosse stato prima, avremmo scritto sul cartiglio “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’ospedale Regina Margherita con una donazione di 50 mila euro fatta da Balocco”. Nessuno avrebbe potuto dire niente e ci faceva onore comunque. Se c’è un effetto positivo di questa vicenda, è che ora abbiamo un Ddl beneficenza."

Chiara Ferragni ha anche voluto esprimere un parere sulle critiche che l'hanno investita dopo aver pubblicato il famoso video Instagram in cui si scusava e prometteva di devolvere la cifra di 1 milione di euro all'Ospedale di Torino:

"Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni, leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati. Ero veramente scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima. Mi sono detta: la gente si aspetta qualcosa da me. Dovevo scusarmi, perché, se ci sono stati dei fraintendimenti, vuol dire che qualcosa poteva essere fatto meglio. Ho detto anche che non avrei fatto mai più operazioni che mischiassero pubblicità e beneficenza. Probabilmente perché non era il momento giusto, continuavano a uscire notizie contro di me. Forse avrei dovuto pensarci di più, aspettare, ma si stava mettendo in gioco tutto, si andava molto oltre i giudizi sull’operazione in sé, la strumentalizzazione era completa. E, quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando, invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso a uscire, non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse “sei una criminale”, ma solo persone che mi dicono: “tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta”"