Chiara Ferragni, nell'anniversario del matrimonio con Fedez non manca la frecciatina all'ex marito

In occasione dell'anniversario del suo matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni non ha mancato di lanciare una frecciatina all'ex marito. Ecco cosa ha detto!

Il 1°settembre 2018, Chiara Ferragni e Fedez convolavano a nozze con una sontuosa cerimonia a Noto: a distanza di sei anni, il matrimonio dei Ferragnez è in pezzi e il rapper e l'influencer sembrano comunicare solo tramite avvocati e frecciatine. L'ultima sembra essere stata scoccata proprio da Chiara Ferragni e in occasione di quello che sarebbe stato il loro sesto anniversario di nozze.

Chiara Ferragni, nel sesto anniversario del matrimonio con Fedez non manca una frecciatina al rapper

Il matrimonio dei Ferragnez è ormai al capolinea da diversi mesi, ma l'imprenditrice digitale non ha mancato di lanciare, per il sesto anniversario, una bella frecciatina all'ex marito. L'influencer, infatti, tra le sue stories su Ig ha pubblicato una foto che ai followers è parso un chiaro riferimento a Fedez. Quest'ultimo, dopo un'estate turbolenta, trascorsa tra ricoveri improvvisi e relax di lusso, è volato a Venezia per un evento di beneficenza.

La presunta frecciatina all'ex marito è apparsa nelle stories di Chiara Ferragni: in uno scatto l'influencer ha mostrato i figli Leone e Vittoria, nati dalle nozze con Fedez, in gita al lago di Como. I due bambini trascorrono un fine settimana a turno con uno dei genitori, come dimostrato dai post e stories durante l'estate. A colpire i fan è stata la didascalia che Ferragni ha aggiunto alla foto:

"Tutto l'amore di cui ho bisogno oggi"

La fine del matrimonio dei Ferragnez

Le prime voci di una crisi tra i Ferragnez sono iniziate dopo lo scoppio dello scandalo del Pandoro-gate, che ha investito l'impero finanziario di Chiara Ferragni, provocando un disastro economico per l'influencer, di cui ancora si avvertono le conseguenze. Basti pensare a tutto il materiale scolastico targato Ferragni che viene venduto a prezzi stracciati nei negozi e nelle cartolerie.

Mentre l'influencer affrontava questo momento molto complesso per la sua vita professionale, iniziavano a circolare voci sempre più allarmanti di una crisi con il marito Fedez. La prima volta che l'influencer ne ha parlato apertamente è stato a Che Tempo Che Fa, quando è stata ospite di Fabio Fazio. All'epoca, tuttavia, Chiara sembrava convinta che tra lei e il rapper ci fosse ancora qualcosa da salvare:

"Io e Federico stiamo affrontando una crisi, ne abbiamo vissute altre, questa è più forte"

Poi, poco tempo dopo la conferma definitiva che il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez era ufficialmente finito. Da quel momento, i due si sono lanciati diverse frecciatine, facendo a gara a chi mostrava di essersi rifatto una vita. Il rapper girovagando per il mondo con amici e paparazzato con presunte fiamme, Chiara Ferragni defilandosi sui social, per trascorrere più tempo con la sua famiglia e dare un nuovo assetto alla sua azienda.