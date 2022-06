Chiara Ferragni mette in vendita la sua casa di Los Angeles ed è subito polemica

Gossip TV

Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua casa di Los Angeles, e la cifra è da capogiro.

I primi anni di successo, il lancio nel mondo dello showbitz come influencer e i passi incerti tra servizi fotografici e collaborazioni prestigiose, per Chiara Ferragni sono avvenute tutte nella sua casa di Los Angeles. Oggi, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo ha deciso di mettere in vendita lo splendido immobile di West Hollywood ad un prezzo da capogiro.

Chiara Ferragni, ecco quanto costa la sua villa di Los Angeles

Chiara Ferragni si è stabilita a Milano da quando il suo cuore è rimasto folgorato da Fedez, e la necessità di essere vicino alla famiglia si è fatta sentire via via sempre più forte. Così, Chiara ha lasciato Los Angeles ma non ha mai messo in vendita la casa, preferendo far nascere il figlio Leone in America per la doppia cittadinanza nel 2018 - cosa che per via della pandemia e per scelte personali dovute anche al disaccordo più volte espresso con la politica statunitense, non è stata possibile per la nascita della secondo genita Vittoria.

Ora, a distanza di anni, Ferragni vuole vendere la sua casa, una dimora bellissima del 1918 situata nella zona glamour di West Hollywood, composta da quattro camere da letto, tre bagno, un open space per la zona living e cucina, ovviamente tutto sapientemente ristrutturato. Caratteristica della casa è la presenza di una cabina armadio da capogiro, un cortile perfettamente curato e una camera padronale da far invidia a quella di una regina.

La casa è in vendita da pochissime ore e Chiara si è montata già nostalgica, ammettendo di aver vissuto lì momenti bellissimi dopo l’acquisto avvenuto nel 2017. Ma quando costa tutto questo splendore? Il compratore che si vuole aggiudicare la casa di Chiara Ferragni, nel cast della nuova edizione di Amici, costa 2.5 milioni di euro. Un prezzo altissimo, che ha creato polemiche, ma nulla che non si sia già sentito prima, soprattutto in Italia dove alcune rinomate zone hanno un target di vendita superlativo.