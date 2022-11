Chiara Ferragni, le foto in intimo scatenato gli haters del web e lei risponde così

Gossip TV

Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto in intimo che hanno scatenato contro di lei i classici commenti misogini. L'influencer, però, non si è lasciata abbattere e ha dato una risposta che ha zittito tutti. Ecco cosa ha detto.

Potremmo definirla una verità tristemente riconosciuta, quella per cui se una donna posta sui suoi social una foto in intimo, le pioveranno contro i commenti dei soliti leoni da tastiera. Ed è esattamente quello che è successo a Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale di fama mondiale.

Chiara Ferragni zittisce l'ennesimo commento di un hater

Non è la prima volta che la nota influencer si sente rivolgere certi commenti: prima dell'episodio avvenuto un giorno fa, era toccato alle foto postate in occasione della sfilata di Miu Miu alla Fashion Week di Parigi. In quell'occasione, un utente le si era rivolto chiedendole se "avesse appena finito il turno di notte", provocando la reazione disgustata di Ferragni e di buona parte del web per il commento apertamente sessista e misogino.

Negli ultimi giorni, come se non bastasse, si è vociferata di una crisi matrimoniale tra lei e il marito Fedez, ma le voci sembrano non avere fondamento.

Ora, è stata la volta di un video postato sul suo profilo Instagram dall'imprenditrice digitale, in cui b si mostra in intimo, sicura di sé e sorridente. Ovviamente, subito, è scattata la replica di un utente anonimo che ha commentato:

"Copriti, maleducata"

La risposta di Ferragni non si è fatta attendere ed è stata data anche con una certa ironia, sottolineando, innanzitutto che a essere maleducato era proprio l'hater anonimo che si prendeva la briga di andare sul suo profilo e insultarla. E poi, ha replicato in un modo che ha zittito definitivamente qualunque commento offensivo e retrogrado:

"Questi sono i commenti, ogni volta che posto qualcosa di un po' più sexy, che mi fanno venire voglia di andare in giro nuda."

Chiara Ferragni 1- haters 0