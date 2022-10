Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez: è crisi? Il giallo del video di Tik Tok cancellato

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Sembra che non tiri una buona aria in casa Ferragnez, almeno a giudicare da un video postato dall'influencer e poi subito rimosso. Ecco cosa è successo.